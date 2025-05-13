«Было неприятно». Ребров разочаровал лидера Динамо

Ветеран киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что его разочаровало решение Сергея Реброва, решившего не вызвать лидера «бело-синих» на весенние матчи национальной сборной Украины.

«Если честно, было неприятно, но это обычные вещи в футболе. Понимал, наверное, если меня не вызывают, значит я недостоин быть в сборной, и сегодня есть игроки, которые могут давать лучший результат.

Поэтому, конечно, после того, как тебя в течение 15 лет постоянно вызывают в сборную, если у тебя нет травм, и впервые такое происходит, думаю, любой человек немного расстроится.

Однако что поделаешь? Это футбол и жизнь. Хорошо, значит, надо работать и в следующий раз, возможно, вызовут. Вызвали», – сказал Ярмоленко.

В нынешнем сезоне 35-летний вингер провел 30 матчей за Динамо, забил 12 голов и отдал один ассист. Контракт Ярмоленко с "Динамо" рассчитан до конца текущего сезона.