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  4. «Было неприятно». Ребров разочаровал лидера Динамо
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 16:31 |
2304
2

«Было неприятно». Ребров разочаровал лидера Динамо

Андрей Ярмоленко вспомнил период, когда Сергей Ребров не вызвал его в сборную Украины

13 мая 2025, 16:31 |
2304
2
«Было неприятно». Ребров разочаровал лидера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Ветеран киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что его разочаровало решение Сергея Реброва, решившего не вызвать лидера «бело-синих» на весенние матчи национальной сборной Украины.

«Если честно, было неприятно, но это обычные вещи в футболе. Понимал, наверное, если меня не вызывают, значит я недостоин быть в сборной, и сегодня есть игроки, которые могут давать лучший результат.

Поэтому, конечно, после того, как тебя в течение 15 лет постоянно вызывают в сборную, если у тебя нет травм, и впервые такое происходит, думаю, любой человек немного расстроится.

Однако что поделаешь? Это футбол и жизнь. Хорошо, значит, надо работать и в следующий раз, возможно, вызовут. Вызвали», – сказал Ярмоленко.

В нынешнем сезоне 35-летний вингер провел 30 матчей за Динамо, забил 12 голов и отдал один ассист. Контракт Ярмоленко с "Динамо" рассчитан до конца текущего сезона.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Ярмоленко нечего делать в сборной, его время давно прошло!!!
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-6
Alexander Киев
Бревноленко нехай із дітьми розбирається на стадіоні, а то на губах у нього навіть не молоко засохло вже. Вербіч не дасть обманути
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-7
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