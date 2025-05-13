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Италия
13 мая 2025, 13:46 | Обновлено 13 мая 2025, 13:48
688
3

«Довбик был ужасен». Реакция болельщиков на поражение Ромы

Прервалась длительная серия «Ромы» без поражений

13 мая 2025, 13:46 | Обновлено 13 мая 2025, 13:48
688
3
«Довбик был ужасен». Реакция болельщиков на поражение Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле принимала «Рому». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Аталанта» вышла вперед в начале матча. На 9-й минуте забил Адемола Лукман. «Рома» отыгралась на 32-й минуте благодаря голу Бриана Кристанте.

И все же «Аталанта» смогла добыть три очка. Ибрагим Сулемана на 76-й минуте принес победу хозяевам поля.

Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» и провел на поле 86 минут. Результативными действиями не отметился. Болельщики «Ромы» остались недовольны игрой украинского форварда.

Romolo fan: Довбик вчера был ужасен, но с моментом, когда Коне провел матч и отменил пенальти, у нас были все шансы завоевать выгодные очки. Теперь вся надежда на Удинез и Венецию. Мы также должны выиграть у Милана.

TomaszJaws: «Довбик» – это скрытая кампания Roma Cares, которая дает шанс людям с ограниченными возможностями.

ErGatto_brizzolato: Все говорят об этом чертовом пенальти, но никого не бесит наша ситуация с центральным нападающим! Мы всегда играем вдесятером, он не может остановить мяч, он ужасный неудачник. Иди Довбик прямо сейчас!

ForeverASRoma: Есть маленький шанс. Ювентус играет непоследовательно, они могут сыграть вничью в одном из двух матчей или даже проиграть. Лацио играет против Интера, борющегося за чемпионство. Мы должны выиграть остальные матчи. PS: Продайте жирного, ни на что не способного Довбика!

2 finali da non perdere ma co aa cattiveria 5W2D1L: А, сегодня тоже проблема была в Довбике, я так понимаю.

Elmar_O: Я не понимаю, почему Довбик весь сезон выходил в стартовом составе.

Bakur Berulava: С Довбиком в атаке мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов.

Mike Ciolfitto: Я думаю о потраченных впустую деньгах за Довбика... 86 минут без единого удара по воротам или попытки???? Ужасно.

tanbirat: Довбик, он же мумия. Я больше ничего не скажу...

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Аталанта - Рома Аталанта Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A реакция болельщиков Адемола Лукман Бриан Кристанте
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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antt
А про узбецького форварда що пишуть. Хоча що тут дивного що програли. Найкращий напад в серії A в Бергамо. 
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0
Первый Среди Равных
Згоден з коментарями вболівальників Роми.
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