«Довбик был ужасен». Реакция болельщиков на поражение Ромы

В матче 36-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле принимала «Рому». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Аталанта» вышла вперед в начале матча. На 9-й минуте забил Адемола Лукман. «Рома» отыгралась на 32-й минуте благодаря голу Бриана Кристанте.

И все же «Аталанта» смогла добыть три очка. Ибрагим Сулемана на 76-й минуте принес победу хозяевам поля.

Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» и провел на поле 86 минут. Результативными действиями не отметился. Болельщики «Ромы» остались недовольны игрой украинского форварда.

Romolo fan: Довбик вчера был ужасен, но с моментом, когда Коне провел матч и отменил пенальти, у нас были все шансы завоевать выгодные очки. Теперь вся надежда на Удинез и Венецию. Мы также должны выиграть у Милана.

TomaszJaws: «Довбик» – это скрытая кампания Roma Cares, которая дает шанс людям с ограниченными возможностями.

ErGatto_brizzolato: Все говорят об этом чертовом пенальти, но никого не бесит наша ситуация с центральным нападающим! Мы всегда играем вдесятером, он не может остановить мяч, он ужасный неудачник. Иди Довбик прямо сейчас!

ForeverASRoma: Есть маленький шанс. Ювентус играет непоследовательно, они могут сыграть вничью в одном из двух матчей или даже проиграть. Лацио играет против Интера, борющегося за чемпионство. Мы должны выиграть остальные матчи. PS: Продайте жирного, ни на что не способного Довбика!

2 finali da non perdere ma co aa cattiveria 5W2D1L: А, сегодня тоже проблема была в Довбике, я так понимаю.

Elmar_O: Я не понимаю, почему Довбик весь сезон выходил в стартовом составе.

Bakur Berulava: С Довбиком в атаке мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов.

Mike Ciolfitto: Я думаю о потраченных впустую деньгах за Довбика... 86 минут без единого удара по воротам или попытки???? Ужасно.

tanbirat: Довбик, он же мумия. Я больше ничего не скажу...