«Довбик был ужасен». Реакция болельщиков на поражение Ромы
Прервалась длительная серия «Ромы» без поражений
В матче 36-го тура Серии А «Аталанта» на своем поле принимала «Рому». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.
«Аталанта» вышла вперед в начале матча. На 9-й минуте забил Адемола Лукман. «Рома» отыгралась на 32-й минуте благодаря голу Бриана Кристанте.
И все же «Аталанта» смогла добыть три очка. Ибрагим Сулемана на 76-й минуте принес победу хозяевам поля.
Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» и провел на поле 86 минут. Результативными действиями не отметился. Болельщики «Ромы» остались недовольны игрой украинского форварда.
Romolo fan: Довбик вчера был ужасен, но с моментом, когда Коне провел матч и отменил пенальти, у нас были все шансы завоевать выгодные очки. Теперь вся надежда на Удинез и Венецию. Мы также должны выиграть у Милана.
TomaszJaws: «Довбик» – это скрытая кампания Roma Cares, которая дает шанс людям с ограниченными возможностями.
ErGatto_brizzolato: Все говорят об этом чертовом пенальти, но никого не бесит наша ситуация с центральным нападающим! Мы всегда играем вдесятером, он не может остановить мяч, он ужасный неудачник. Иди Довбик прямо сейчас!
ForeverASRoma: Есть маленький шанс. Ювентус играет непоследовательно, они могут сыграть вничью в одном из двух матчей или даже проиграть. Лацио играет против Интера, борющегося за чемпионство. Мы должны выиграть остальные матчи. PS: Продайте жирного, ни на что не способного Довбика!
2 finali da non perdere ma co aa cattiveria 5W2D1L: А, сегодня тоже проблема была в Довбике, я так понимаю.
Elmar_O: Я не понимаю, почему Довбик весь сезон выходил в стартовом составе.
Bakur Berulava: С Довбиком в атаке мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов.
Mike Ciolfitto: Я думаю о потраченных впустую деньгах за Довбика... 86 минут без единого удара по воротам или попытки???? Ужасно.
tanbirat: Довбик, он же мумия. Я больше ничего не скажу...
Fischio finale#AtalantaRoma pic.twitter.com/YvtYv7AbiQ— AS Roma (@OfficialASRoma) May 12, 2025
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