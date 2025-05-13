Подожди, Сеск. Байер нашел еще одного кандидата на пост тренера
Клуб рассматривает Ади Хюттера, как замену Хаби Алонсо
Нынешний тренер «Монако» Ади Хюттер может возглавить «Байер» по завершению текущего сезона.
Представитель Бундеслиги ищет кандидата на пост тренера команды после того, как Хаби Алонсо заявил о своем переходе к мадридскому «Реалу».
Руководство «Байер» видит качественную замену в лице Хюттера, поэтому клуб готов заплатить отступные за тренера. Контракт Ади с «монегасками» рассчитан до лета 2027 года.
Ранее писалось, что «Байер» уже выбрал нового тренера – им должен был стать Сеск Фабрегас из «Комо».
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