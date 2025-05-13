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  4. Бавария работает над подписанием двух игроков Байера. Идут переговоры
Германия
13 мая 2025, 13:34 |
598
0

Бавария работает над подписанием двух игроков Байера. Идут переговоры

Мюнхенский гранд нацелен на Джонатана Та и Флориана Вирца

13 мая 2025, 13:34 |
598
0
Бавария работает над подписанием двух игроков Байера. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц и Джонатан Та

Мюнхенская «Бавария» интересуется немецкий полузащитником Флорианом Вирцом и немецким защитником Джонатаном Та, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, немецкий гранд ведет переговоры по трансферу защитника «Байера». Оформляются последние детали.

По Вирцу «Баварии» и «Байеру» еще предстоит договориться. Мюнхенский клуб хочет подписать обоих игроков до старта клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» сделала первое предложение капитану «Байера».

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Джонатан Та Флориан Вирц Бавария Байер трансферы трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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