Бавария работает над подписанием двух игроков Байера. Идут переговоры

Мюнхенская «Бавария» интересуется немецкий полузащитником Флорианом Вирцом и немецким защитником Джонатаном Та, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, немецкий гранд ведет переговоры по трансферу защитника «Байера». Оформляются последние детали.

По Вирцу «Баварии» и «Байеру» еще предстоит договориться. Мюнхенский клуб хочет подписать обоих игроков до старта клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» сделала первое предложение капитану «Байера».