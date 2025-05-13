Германия13 мая 2025, 13:34 |
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Бавария работает над подписанием двух игроков Байера. Идут переговоры
Мюнхенский гранд нацелен на Джонатана Та и Флориана Вирца
13 мая 2025, 13:34 |
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Мюнхенская «Бавария» интересуется немецкий полузащитником Флорианом Вирцом и немецким защитником Джонатаном Та, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, немецкий гранд ведет переговоры по трансферу защитника «Байера». Оформляются последние детали.
По Вирцу «Баварии» и «Байеру» еще предстоит договориться. Мюнхенский клуб хочет подписать обоих игроков до старта клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» сделала первое предложение капитану «Байера».
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