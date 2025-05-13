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Германия
13 мая 2025, 10:44 | Обновлено 13 мая 2025, 11:23
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0

Фабрицио Романо: Бавария сделала первое предложение капитану Байера

Джонатан Та может покинуть клуб вслед за Алонсо

13 мая 2025, 10:44 | Обновлено 13 мая 2025, 11:23
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Фабрицио Романо: Бавария сделала первое предложение капитану Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Новоиспеченный чемпион Бундеслиги, мюнхенская «Бавария», сделала трансферное предложение капитану леверкузенского «Байера» Джонатану Та.

Как отметил известный инсайдер Фабрицио Романо, коллектив из Мюнхена планирует подписать 29-летнего защитника в качестве свободного агента.

Переговоры между двумя сторонами продолжаются еще с апреля текущего года, однако первый шаг «Бавария» сделала только в мае.

Также на Джонатана охотится каталонская «Барселона», но клуб не спешит оформлять трансфер из-за наличия центральных защитников.

В этом сезоне Та провел 48 матчей во всех турнирах, оформив четыре гола и один ассист.

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Байер трансферы Джонатан Та трансферы Бундеслиги чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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