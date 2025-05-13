Фабрицио Романо: Бавария сделала первое предложение капитану Байера
Джонатан Та может покинуть клуб вслед за Алонсо
Новоиспеченный чемпион Бундеслиги, мюнхенская «Бавария», сделала трансферное предложение капитану леверкузенского «Байера» Джонатану Та.
Как отметил известный инсайдер Фабрицио Романо, коллектив из Мюнхена планирует подписать 29-летнего защитника в качестве свободного агента.
Переговоры между двумя сторонами продолжаются еще с апреля текущего года, однако первый шаг «Бавария» сделала только в мае.
Также на Джонатана охотится каталонская «Барселона», но клуб не спешит оформлять трансфер из-за наличия центральных защитников.
В этом сезоне Та провел 48 матчей во всех турнирах, оформив четыре гола и один ассист.
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