Бавария готова совершить трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро

Звезда сборной Германии и леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может летом сменить клубную прописку.

По информации известного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» летом готова приложить максимум усилий для трансфера Вирца. Трансфер Вирца обойдется для «ротен» в 150 миллионов евро – это будет новый трансферный рекорд «Баварии». «Байер» хочет сохранить Вирца на следующий сезон.

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 44 матча, забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Ранее сообщалось, что сам Вирц стремится перейти именно в «Баварию».