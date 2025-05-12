Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария готова совершить трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро
Германия
12 мая 2025, 21:53 |
1063
0

Бавария готова совершить трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро

Мюнхенцы рассчитывают подписать Флориана Вирца этим летом

12 мая 2025, 21:53 |
1063
0
Бавария готова совершить трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Звезда сборной Германии и леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может летом сменить клубную прописку.

По информации известного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» летом готова приложить максимум усилий для трансфера Вирца. Трансфер Вирца обойдется для «ротен» в 150 миллионов евро – это будет новый трансферный рекорд «Баварии». «Байер» хочет сохранить Вирца на следующий сезон.

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» 44 матча, забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Ранее сообщалось, что сам Вирц стремится перейти именно в «Баварию».

По теме:
Алонсо выбрал 4 позиции, которые Реал должен усилить. Есть список игроков
Интерес из Англии. Динамо может бесплатно потерять перспективного игрока
Марсель готовит трансферную революцию на лето. В фокусе экс-игрок Шахтера
Флориан Плеттенберг Байер трансферы Бавария трансферы Бундеслиги Флориан Вирц
Дмитрий Олейник Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Футбол | 12 мая 2025, 09:44 1
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне

Ими стали Лукас Васкес, Джуд Беллингем, Винисиус и Дани Себальос

Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче
Футбол | 12 мая 2025, 21:33 0
Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче
Тренер Карпат рассказал о драке с игроком Александрии в последнем матче

Тренер «львов» – о стычке с Кравченко

Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Теннис | 12.05.2025, 18:25
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Бокс | 12.05.2025, 00:03
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Футбол | 12.05.2025, 14:40
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 2
Бокс
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 2
Футбол
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 11
Футбол
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
12.05.2025, 03:30 1
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 3
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 3
Бокс
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем