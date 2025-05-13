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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 13:31 | Обновлено 13 мая 2025, 13:33
2663
4

Динамо планирует удержать форварда безумными деньгами. Его зовут в АПЛ

Матвей Пономаренко, вероятно, останется в «Динамо»

13 мая 2025, 13:31 | Обновлено 13 мая 2025, 13:33
2663
4
Динамо планирует удержать форварда безумными деньгами. Его зовут в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Руководство киевского «Динамо» ведет переговоры по продлению контракта с украинским форвардом Матвеем Пономаренко. Об этом сообщает Футбол 24.

По информации издания, Матвей и его агенты не прочь продлить соглашение с киевским «Динамо», несмотря на интерес к форварду со стороны клубов Английской Премьер-лиги.

Сообщается, что по условиям нового контракта Пономаренко его зарплата вырастет в 2-2,5 раза. Сейчас она составляет около 8 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 13 матчей за Динамо и забил 2 гола. Форвард также регулярно играет и много забивает за юношескую команду «бело-синих».

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Комментарии 4
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Перець
це просто знущання з таланту
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+1
Misha Siryi
для Динамо зараз набагато вигідніше продати Ваната, який на піку. І потім вже виростити з Пономаренка нового Ваната для майбутнього продажу
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0
Gargantua81
бешеные деньги ))
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0
Alexander Киев
Ответить
-3
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