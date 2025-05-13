Динамо планирует удержать форварда безумными деньгами. Его зовут в АПЛ

Руководство киевского «Динамо» ведет переговоры по продлению контракта с украинским форвардом Матвеем Пономаренко. Об этом сообщает Футбол 24.

По информации издания, Матвей и его агенты не прочь продлить соглашение с киевским «Динамо», несмотря на интерес к форварду со стороны клубов Английской Премьер-лиги.

Сообщается, что по условиям нового контракта Пономаренко его зарплата вырастет в 2-2,5 раза. Сейчас она составляет около 8 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 13 матчей за Динамо и забил 2 гола. Форвард также регулярно играет и много забивает за юношескую команду «бело-синих».