Динамо планирует удержать форварда безумными деньгами. Его зовут в АПЛ
Матвей Пономаренко, вероятно, останется в «Динамо»
Руководство киевского «Динамо» ведет переговоры по продлению контракта с украинским форвардом Матвеем Пономаренко. Об этом сообщает Футбол 24.
По информации издания, Матвей и его агенты не прочь продлить соглашение с киевским «Динамо», несмотря на интерес к форварду со стороны клубов Английской Премьер-лиги.
Сообщается, что по условиям нового контракта Пономаренко его зарплата вырастет в 2-2,5 раза. Сейчас она составляет около 8 тысяч долларов.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел 13 матчей за Динамо и забил 2 гола. Форвард также регулярно играет и много забивает за юношескую команду «бело-синих».
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