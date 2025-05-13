Украина. Премьер лига13 мая 2025, 12:44 | Обновлено 13 мая 2025, 12:45
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Крайний защитник ЛНЗ отыграл юбиленый матч на уровне УПЛ
24-летний Александр Драмбаев достиг круглой отметки в чемпионате Украины
13 мая 2025, 12:44 | Обновлено 13 мая 2025, 12:45
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24-летний защитник черкасского ЛНЗ Александр Драмбаев отыграл юбилейный, 50-й, матч на уровне Украинской Премьер-лиги.
Случилось это 10 мая в выездном матче против столичной «Оболони» (0:0). Александр вышел в стартовом составе команды и отыграл 88 минут, отличившись лишь желтой картой.
За эти 50 матчей в чемпионате Украины Драмбаев оформил лишь три результативных действия – два ассиста и один гол.
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