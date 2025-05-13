Крайний защитник ЛНЗ отыграл юбиленый матч на уровне УПЛ

24-летний защитник черкасского ЛНЗ Александр Драмбаев отыграл юбилейный, 50-й, матч на уровне Украинской Премьер-лиги.

Случилось это 10 мая в выездном матче против столичной «Оболони» (0:0). Александр вышел в стартовом составе команды и отыграл 88 минут, отличившись лишь желтой картой.

За эти 50 матчей в чемпионате Украины Драмбаев оформил лишь три результативных действия – два ассиста и один гол.