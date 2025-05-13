Киевскому Динамо исполнилось 98 лет
Столичный клуб отмечает день рождения
Во вторник, 13 мая 2025 года, футбольный клуб «Динамо» Киев празднует день рождения. Команде исполнилось 98 лет.
Регистрация Киевского ПСО «Динамо» 13 мая 1927 года, в рамках которого и была основана позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. 1927 год отражен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.
За время своего существования киевское «Динамо» 16 раз становилось чемпионом Украины и 13 – СССР. Также в коллекции клуба 13 Кубков Украины, 9 Кубков СССР, 9 Суперкубков Украины и Суперкубок УЕФА.
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