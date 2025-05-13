Киевскому Динамо исполнилось 98 лет

Во вторник, 13 мая 2025 года, футбольный клуб «Динамо» Киев празднует день рождения. Команде исполнилось 98 лет.

Регистрация Киевского ПСО «Динамо» 13 мая 1927 года, в рамках которого и была основана позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. 1927 год отражен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.

За время своего существования киевское «Динамо» 16 раз становилось чемпионом Украины и 13 – СССР. Также в коллекции клуба 13 Кубков Украины, 9 Кубков СССР, 9 Суперкубков Украины и Суперкубок УЕФА.