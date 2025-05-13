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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 09:57 | Обновлено 13 мая 2025, 09:58
307
8

Киевскому Динамо исполнилось 98 лет

Столичный клуб отмечает день рождения

13 мая 2025, 09:57 | Обновлено 13 мая 2025, 09:58
307
8
Киевскому Динамо исполнилось 98 лет
ФК Динамо Киев

Во вторник, 13 мая 2025 года, футбольный клуб «Динамо» Киев празднует день рождения. Команде исполнилось 98 лет.

Регистрация Киевского ПСО «Динамо» 13 мая 1927 года, в рамках которого и была основана позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. 1927 год отражен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.

За время своего существования киевское «Динамо» 16 раз становилось чемпионом Украины и 13 – СССР. Также в коллекции клуба 13 Кубков Украины, 9 Кубков СССР, 9 Суперкубков Украины и Суперкубок УЕФА.

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Динамо Киев день рождения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Юра Ганусяк
Вітаю! а що два Кубки володарів кубків анульовано?
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+5
Перець
Вітаємо перемог і здоров'я 
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+3
Remark
Мої вітання найпопулярнішому клубу в Україні!
Ответить
+3
DK2025
Мои поздравления Динамо Киев и всем его фанам! К новым победам! Слава Украине!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Болотная ржавая гниль АК.228 не сразу понял, что в этот день - хотя бы по правилам этикета - надо не писать свои очередные гадости, а просто по-человечески поздравить клуб, который всегда являлся гордостью Украины.
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0
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AK.228
С праздником !
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-2
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