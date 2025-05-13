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Испания
13 мая 2025, 15:34 | Обновлено 13 мая 2025, 15:35
1034
1

Реал готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ

Альваро Каррерас и Дин Хейсен привлекают внимание испанского гранда

13 мая 2025, 15:34 | Обновлено 13 мая 2025, 15:35
1034
1
Реал готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» интересуется двумя защитниками, сообщает Хосеп Педероль.

По информации источника, мадридский клуб нацелен на испанского фулбека «Бенфики» Альваро Каррераса и испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсен.

«Сливочные» планируют закрыть сделки по обоим игрокам до старта клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» больше не хочет играть за клуб.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Із захистом в Реала в цьому сезоні поганенько. Тож треба купувати
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