Реал готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ

Мадридский «Реал» интересуется двумя защитниками, сообщает Хосеп Педероль.

По информации источника, мадридский клуб нацелен на испанского фулбека «Бенфики» Альваро Каррераса и испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсен.

«Сливочные» планируют закрыть сделки по обоим игрокам до старта клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» больше не хочет играть за клуб.