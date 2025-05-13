Испания13 мая 2025, 15:34 | Обновлено 13 мая 2025, 15:35
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Реал готовит два трансфера и планирует завершить их до КЧМ
Альваро Каррерас и Дин Хейсен привлекают внимание испанского гранда
13 мая 2025, 15:34 | Обновлено 13 мая 2025, 15:35
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Мадридский «Реал» интересуется двумя защитниками, сообщает Хосеп Педероль.
По информации источника, мадридский клуб нацелен на испанского фулбека «Бенфики» Альваро Каррераса и испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсен.
«Сливочные» планируют закрыть сделки по обоим игрокам до старта клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» больше не хочет играть за клуб.
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