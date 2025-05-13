Звезда Реала больше не хочет играть за клуб. Он завидует партнерам

Бразильский вингер Родриго больше не хочет играть за мадридский «Реал», сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 24-летний футболист недоволен тем, что находится в тени Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Из-за этого ухудшили его отношения даже с соотечественником Винисиусом Жуниором.

Отмечается, что королевский клуб не против продать игрока, потому что руководство уже устало от постоянных проблем с ним.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес не хочет, чтобы Родриго еще хотя бы раз сыграл за «Реал».