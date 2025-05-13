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Испания
13 мая 2025, 12:59 |
1044
0

Звезда Реала больше не хочет играть за клуб. Он завидует партнерам

Родриго серьезно настроен сменить клубную прописку

13 мая 2025, 12:59 |
1044
0
Звезда Реала больше не хочет играть за клуб. Он завидует партнерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер Родриго больше не хочет играть за мадридский «Реал», сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 24-летний футболист недоволен тем, что находится в тени Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Из-за этого ухудшили его отношения даже с соотечественником Винисиусом Жуниором.

Отмечается, что королевский клуб не против продать игрока, потому что руководство уже устало от постоянных проблем с ним.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес не хочет, чтобы Родриго еще хотя бы раз сыграл за «Реал».

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Родриго Гоес Реал Мадрид Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Marca
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