Звезда Реала больше не хочет играть за клуб. Он завидует партнерам
Родриго серьезно настроен сменить клубную прописку
Бразильский вингер Родриго больше не хочет играть за мадридский «Реал», сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, 24-летний футболист недоволен тем, что находится в тени Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Из-за этого ухудшили его отношения даже с соотечественником Винисиусом Жуниором.
Отмечается, что королевский клуб не против продать игрока, потому что руководство уже устало от постоянных проблем с ним.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес не хочет, чтобы Родриго еще хотя бы раз сыграл за «Реал».
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