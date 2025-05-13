Ювентус нацелился на вингера Ман Юнайтед. Он сейчас зажигает в Бетисе
Антони оказался в списке пожеланий «Ювентуса»
Известный итальянский клуб, туринский «Ювентус», рассматривает вариант приобретения 25-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, который сейчас находится в аренде в испанском «Бетисе».
Руководство «старой сеньоры» удивлено последними выступлениями бразильского футболиста, поэтому клуб готов вступить в борьбу за игрока.
Также оформить трансфер футболиста стремится Бетис, поскольку по завершению текущего сезона Антони вернется в состав Манчестер Юнайтед.
Среди представителей Ла Лиги за 25-летним футболистом наблюдают «Атлетико» Мадрид и «Вильярреал», которые следят за развитием Антони.
На счету бразильца в этом сезоне 36 матчей, в которых вингер забил девять мячей и отдал пять ассистам.
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