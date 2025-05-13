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  4. Ювентус нацелился на вингера Ман Юнайтед. Он сейчас зажигает в Бетисе
Италия
13 мая 2025, 11:58 | Обновлено 13 мая 2025, 12:04
535
1

Ювентус нацелился на вингера Ман Юнайтед. Он сейчас зажигает в Бетисе

Антони оказался в списке пожеланий «Ювентуса»

13 мая 2025, 11:58 | Обновлено 13 мая 2025, 12:04
535
1
Ювентус нацелился на вингера Ман Юнайтед. Он сейчас зажигает в Бетисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Известный итальянский клуб, туринский «Ювентус», рассматривает вариант приобретения 25-летнего вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, который сейчас находится в аренде в испанском «Бетисе».

Руководство «старой сеньоры» удивлено последними выступлениями бразильского футболиста, поэтому клуб готов вступить в борьбу за игрока.

Также оформить трансфер футболиста стремится Бетис, поскольку по завершению текущего сезона Антони вернется в состав Манчестер Юнайтед.

Среди представителей Ла Лиги за 25-летним футболистом наблюдают «Атлетико» Мадрид и «Вильярреал», которые следят за развитием Антони.

На счету бразильца в этом сезоне 36 матчей, в которых вингер забил девять мячей и отдал пять ассистам.

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Ювентус Бетис Антони (Матеус дос Сантос) Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: Football Espana
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Victor673256ua
МЮ хоче продати Антоні, але і сума не мала. Тож справа лише у грошах
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