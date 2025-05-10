Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован
«Горожане» могут подписать Никола Савону из «Ювентуса»
«Манчестер Сити» может подписать итальянского правого защитника «Ювентуса» Николо Савону, сообщает Санти Ауна.
По информации источника, английский гранд достиг устного соглашения с 22-летним футболистом. Предстоит обсудить некоторые детали контракта, но сам Николо заинтересован в переходе.
Но Савона не является фаворитом на позицию правого защитника: «горожане» отдают предпочтение Уэсли Франса из «Фламенго» и Тино Ливраменто из «Ньюкасла». Игрок бразильского клуба сказал «да» английскому клубу, но клуба предстоит провести переговоры.
А вот в случае в Ливраменто «горожанам» сначала предстоит узнать ценник на игрока, а потом уже принимать решение.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном».
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