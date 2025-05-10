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Англия
10 мая 2025, 21:56 | Обновлено 10 мая 2025, 22:43
977
0

Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован

«Горожане» могут подписать Никола Савону из «Ювентуса»

10 мая 2025, 21:56 | Обновлено 10 мая 2025, 22:43
977
0
Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Савона

«Манчестер Сити» может подписать итальянского правого защитника «Ювентуса» Николо Савону, сообщает Санти Ауна.

По информации источника, английский гранд достиг устного соглашения с 22-летним футболистом. Предстоит обсудить некоторые детали контракта, но сам Николо заинтересован в переходе.

Но Савона не является фаворитом на позицию правого защитника: «горожане» отдают предпочтение Уэсли Франса из «Фламенго» и Тино Ливраменто из «Ньюкасла». Игрок бразильского клуба сказал «да» английскому клубу, но клуба предстоит провести переговоры.

А вот в случае в Ливраменто «горожанам» сначала предстоит узнать ценник на игрока, а потом уже принимать решение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном».

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Манчестер Сити Ювентус Ньюкасл Фламенго трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Бразилии по футболу Санти Ауна
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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