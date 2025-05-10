Манчестер Сити достиг соглашения с защитником гранда. Игрок заинтересован

«Манчестер Сити» может подписать итальянского правого защитника «Ювентуса» Николо Савону, сообщает Санти Ауна.

По информации источника, английский гранд достиг устного соглашения с 22-летним футболистом. Предстоит обсудить некоторые детали контракта, но сам Николо заинтересован в переходе.

Но Савона не является фаворитом на позицию правого защитника: «горожане» отдают предпочтение Уэсли Франса из «Фламенго» и Тино Ливраменто из «Ньюкасла». Игрок бразильского клуба сказал «да» английскому клубу, но клуба предстоит провести переговоры.

А вот в случае в Ливраменто «горожанам» сначала предстоит узнать ценник на игрока, а потом уже принимать решение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном».