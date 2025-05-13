«Он ничего не выиграет». Фаны – об Анчелотти в сборной Бразилии
Карло Анчелотти определился с новым местом работы
Сборная Бразилии получила нового тренера. Руководить командой в ближайших матчах отбора ЧМ-2026 и на самом Мундиале будет Карло Анчелотти.
Анчелотти останется тренером мадридского «Реала» до конца чемпионата Испании. А затем начнет работу со сборной Бразилии.
Часть болельщиков сборной Бразилии рады приходу Анчелотти. А часть считает, что у итальянского тренера ничего не получится.
𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗: Всего один сезон с Ханси Фликом и братан бежит, спасая свою жизнь.
ViniJR7: Кстати, неуважительно то, что вы официально объявляете это раньше, чем Реал Мадрид официально объявит о его уходе.
jardinenzo: Честно говоря, меня это не воодушевляет. Я считаю, что Дунга был бы лучшим вариантом, например.
Alessandro: Если он не будет массово вызывать игроков Премьер-лиги, сосредоточится на хороших игроках, которые у нас есть в бразильской лиге, выведет Алисона из ворот, я думаю, у нас есть шанс не оконфузиться на чемпионате мира.
Seba kapangstock: Неужели Аргентина оставила его в таком плохом состоянии, что им пришлось искать иностранного тренера? Лучшая сборная в истории не смогла найти тренера, достойного возглавить первую команду? 5 чемпионатов, 100 игроков-чемпионов мира и ни одного достойного тренера. Неудачники!!!
Yama: Нельзя отрицать, что он легендарный тренер, но он уже изрядно устал. Я даже не считаю титулы с «Реалом», потому что с такими возможностями, как у Флорентино, легко выигрывать титулы, проблема в хорошей игре. Я думаю, Жорже Жезус был бы лучшим вариантом, но посмотрим.
Santana Castro: Несмотря на то, что это очень квалифицированный тренер, я считаю, что это лебединый танец для бразильского футбола. Бразилия никогда не усвоит европейскую систему и полностью забудет технику, подарившую нам 5 чемпионатов. Пока проблема в другом: у нас нет хороших игроков.
Jão: Он амбициозен и приехал не просто так, он знает, что может стать чемпионом вместе со сборной Бразилии.
Ander40: Он ничего не выиграет в сборной, хотя бы потому, что вызывать будут тех же людей, что и всегда. Я не думаю, что этот тренер такой уж великий. Можно сказать, что он выиграл несколько титулов в «Реале», эта корыстная сборная никуда не денется.
Nego Dias: Мои соболезнования Карло Анчелотти, тренеру этого недоразумения, называемого сборной Бразилии, самой слабой из всех за последние 20 лет.
A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025
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