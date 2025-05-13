«Он ничего не выиграет». Фаны – об Анчелотти в сборной Бразилии

Сборная Бразилии получила нового тренера. Руководить командой в ближайших матчах отбора ЧМ-2026 и на самом Мундиале будет Карло Анчелотти.

Анчелотти останется тренером мадридского «Реала» до конца чемпионата Испании. А затем начнет работу со сборной Бразилии.

Часть болельщиков сборной Бразилии рады приходу Анчелотти. А часть считает, что у итальянского тренера ничего не получится.

𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗: Всего один сезон с Ханси Фликом и братан бежит, спасая свою жизнь.

ViniJR7: Кстати, неуважительно то, что вы официально объявляете это раньше, чем Реал Мадрид официально объявит о его уходе.

jardinenzo: Честно говоря, меня это не воодушевляет. Я считаю, что Дунга был бы лучшим вариантом, например.

Alessandro: Если он не будет массово вызывать игроков Премьер-лиги, сосредоточится на хороших игроках, которые у нас есть в бразильской лиге, выведет Алисона из ворот, я думаю, у нас есть шанс не оконфузиться на чемпионате мира.

Seba kapangstock: Неужели Аргентина оставила его в таком плохом состоянии, что им пришлось искать иностранного тренера? Лучшая сборная в истории не смогла найти тренера, достойного возглавить первую команду? 5 чемпионатов, 100 игроков-чемпионов мира и ни одного достойного тренера. Неудачники!!!

Yama: Нельзя отрицать, что он легендарный тренер, но он уже изрядно устал. Я даже не считаю титулы с «Реалом», потому что с такими возможностями, как у Флорентино, легко выигрывать титулы, проблема в хорошей игре. Я думаю, Жорже Жезус был бы лучшим вариантом, но посмотрим.

Santana Castro: Несмотря на то, что это очень квалифицированный тренер, я считаю, что это лебединый танец для бразильского футбола. Бразилия никогда не усвоит европейскую систему и полностью забудет технику, подарившую нам 5 чемпионатов. Пока проблема в другом: у нас нет хороших игроков.

Jão: Он амбициозен и приехал не просто так, он знает, что может стать чемпионом вместе со сборной Бразилии.

Ander40: Он ничего не выиграет в сборной, хотя бы потому, что вызывать будут тех же людей, что и всегда. Я не думаю, что этот тренер такой уж великий. Можно сказать, что он выиграл несколько титулов в «Реале», эта корыстная сборная никуда не денется.

Nego Dias: Мои соболезнования Карло Анчелотти, тренеру этого недоразумения, называемого сборной Бразилии, самой слабой из всех за последние 20 лет.