11 мая «Гамбург» благодаря победе над клубом «Ульм» (6:1) в 33-м туре Второй Бундеслиги гарантировал себе выход в главную лигу Германии.

Команда впервые за семь лет станет участником Бундеслиги.

После матча болельщики клуба не сдержали эмоций и выбежали на футбольное поле, чтобы отпраздновать возвращение «Гамбурга» в немецкую элиту.

Фанаты так радовались историческому событию, что даже начали разрушать газон стадиона и его инфраструктуру.

На следующий день рабочим клуба пришлось столкнуться с печальной реальностью празднования.

ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу