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  4. ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу
Германия
14 мая 2025, 13:48 |
189
0

ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу

Клубу придется выложить неплохую сумму

14 мая 2025, 13:48 |
189
0
ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая «Гамбург» благодаря победе над клубом «Ульм» (6:1) в 33-м туре Второй Бундеслиги гарантировал себе выход в главную лигу Германии.

Команда впервые за семь лет станет участником Бундеслиги.

После матча болельщики клуба не сдержали эмоций и выбежали на футбольное поле, чтобы отпраздновать возвращение «Гамбурга» в немецкую элиту.

Фанаты так радовались историческому событию, что даже начали разрушать газон стадиона и его инфраструктуру.

На следующий день рабочим клуба пришлось столкнуться с печальной реальностью празднования.

ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу

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Бундеслига Гамбург чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига видео фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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