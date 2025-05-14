ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу
Клубу придется выложить неплохую сумму
11 мая «Гамбург» благодаря победе над клубом «Ульм» (6:1) в 33-м туре Второй Бундеслиги гарантировал себе выход в главную лигу Германии.
Команда впервые за семь лет станет участником Бундеслиги.
После матча болельщики клуба не сдержали эмоций и выбежали на футбольное поле, чтобы отпраздновать возвращение «Гамбурга» в немецкую элиту.
Фанаты так радовались историческому событию, что даже начали разрушать газон стадиона и его инфраструктуру.
На следующий день рабочим клуба пришлось столкнуться с печальной реальностью празднования.
ВИДЕО. Полный хаос. Как выглядит стадион Гамбурга после выхода в Бундеслигу
Şampiyonluk sonrası Hamburg stadyumu. pic.twitter.com/IFM1Hwtt8p— Kapitano Sports (@kapitanosport) May 14, 2025
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