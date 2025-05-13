ВИДЕО. Реакция Компани на выход Гамбурга в Бундеслигу
Венсан аплодировал своей бывшей команде
10 мая «Гамбург» на своём поле уверенно разобрался с клубом «Ульм» в рамках 33-го тура Второй Бундеслиги, устроив разгром со счётом 6:1.
Благодаря этой победе «Гамбург» досрочно гарантировал себе место в Бундеслиге на следующий сезон.
Параллельно мюнхенская «Бавария» обыграла «Боруссию» Мёнхенгладбах со счётом 2:0 и отпраздновала чемпионство в высшей лиге Германии.
После матча главный тренер «Баварии» Венсан Компани в подтрибунном помещении поздравил «Гамбург» с выходом в элиту. Специалист увидел матч «динозавров» по телевизору и аплодировал команде, за которую когда-то сам выступал.
ВИДЕО. Реакция Компани на выход Гамбурга в Бундеслигу
🔵⚪️👏 Vincent Kompany, bir dönem formasını giydiği Hamburg'un Bundesliga'ya yükseldiğini televizyonda gördüğünde büyük mutluluk yaşadı.pic.twitter.com/HFixHC6DoD— Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) May 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира
Новый тренер хочет полностью обновить защиту и подписать хавбека