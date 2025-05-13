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  4. ВИДЕО. Реакция Компани на выход Гамбурга в Бундеслигу
Германия
13 мая 2025, 10:32 |
575
0

ВИДЕО. Реакция Компани на выход Гамбурга в Бундеслигу

Венсан аплодировал своей бывшей команде

13 мая 2025, 10:32 |
575
0
ВИДЕО. Реакция Компани на выход Гамбурга в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

10 мая «Гамбург» на своём поле уверенно разобрался с клубом «Ульм» в рамках 33-го тура Второй Бундеслиги, устроив разгром со счётом 6:1.

Благодаря этой победе «Гамбург» досрочно гарантировал себе место в Бундеслиге на следующий сезон.

Параллельно мюнхенская «Бавария» обыграла «Боруссию» Мёнхенгладбах со счётом 2:0 и отпраздновала чемпионство в высшей лиге Германии.

После матча главный тренер «Баварии» Венсан Компани в подтрибунном помещении поздравил «Гамбург» с выходом в элиту. Специалист увидел матч «динозавров» по телевизору и аплодировал команде, за которую когда-то сам выступал.

ВИДЕО. Реакция Компани на выход Гамбурга в Бундеслигу

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Венсан Компани Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вторая Бундеслига видео Гамбург
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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