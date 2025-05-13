Первый шаг. Кобин в качестве тренера оформил юбилейную победу на топ-уровне

12 мая в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги произошло противостояние «Ингульца» против «Левого Берега».

На стадионе «Ника» в Александрии «Ингулец» минимально переиграл оппонента – 2:1.

Благодаря этому триумфу главный тренер «Ингульца» Василий Кобин записал в свой актив десятую победу в рамках УПЛ и Кубка Украины.

Всего в чемпионате Украины Кобин как тренер побеждал восемь раз. А вот в национальном Кубке Василий одерживал победу только дважды.