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  4. Первый шаг. Кобин в качестве тренера оформил юбилейную победу на топ-уровне
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 10:56 | Обновлено 13 мая 2025, 11:01
292
0

Первый шаг. Кобин в качестве тренера оформил юбилейную победу на топ-уровне

На счету специалиста десятый триумф в УПЛ и Кубке Украины

13 мая 2025, 10:56 | Обновлено 13 мая 2025, 11:01
292
0
Первый шаг. Кобин в качестве тренера оформил юбилейную победу на топ-уровне
УПЛ. Василий Кобин

12 мая в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги произошло противостояние «Ингульца» против «Левого Берега».

На стадионе «Ника» в Александрии «Ингулец» минимально переиграл оппонента – 2:1.

Благодаря этому триумфу главный тренер «Ингульца» Василий Кобин записал в свой актив десятую победу в рамках УПЛ и Кубка Украины.

Всего в чемпионате Украины Кобин как тренер побеждал восемь раз. А вот в национальном Кубке Василий одерживал победу только дважды.

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Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика Ингулец Левый Берег Киев
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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