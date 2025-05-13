Украина. Премьер лига13 мая 2025, 10:56 | Обновлено 13 мая 2025, 11:01
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Первый шаг. Кобин в качестве тренера оформил юбилейную победу на топ-уровне
На счету специалиста десятый триумф в УПЛ и Кубке Украины
13 мая 2025, 10:56 | Обновлено 13 мая 2025, 11:01
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12 мая в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги произошло противостояние «Ингульца» против «Левого Берега».
На стадионе «Ника» в Александрии «Ингулец» минимально переиграл оппонента – 2:1.
Благодаря этому триумфу главный тренер «Ингульца» Василий Кобин записал в свой актив десятую победу в рамках УПЛ и Кубка Украины.
Всего в чемпионате Украины Кобин как тренер побеждал восемь раз. А вот в национальном Кубке Василий одерживал победу только дважды.
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