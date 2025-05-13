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  4. Василий КОБИН: «Пациент скорее жив, чем мертв»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 01:19 | Обновлено 13 мая 2025, 01:26
143
0

Василий КОБИН: «Пациент скорее жив, чем мертв»

«Ингулец» одержал важную победу над «Левым Берегом»

13 мая 2025, 01:19 | Обновлено 13 мая 2025, 01:26
143
0
Василий КОБИН: «Пациент скорее жив, чем мертв»
УПЛ. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал победу над «Левым Берегом» (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.

«Игра была напряженной, и мы все понимали, насколько она важна.

Когда я шел к вам на флеш-интервью, то думал, какие правильные слова подобрать об этой игре. Скажу в стиле врачебной фразы: пациент скорее жив, чем мертв.

Лосенко и Фарасеенко забили очень хорошие голы, и они молодцы. Но хочется отметить всю команду, которая билась до конца.

Второй гол – вообще все сыграли правильно. Быстрая атака – и гол.

Когда Фарасеенко к нам пришел, у него многое не получалось, но я видел его самоотдачу и желание. И я знал, что он забьет тогда, когда надо. Чуйка меня не подвела».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев Ингулец - Левый Берег Василий Кобин
Александр Сильченко Источник: УПЛ-ТВ
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