Василий КОБИН: «Пациент скорее жив, чем мертв»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал победу над «Левым Берегом» (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.

«Игра была напряженной, и мы все понимали, насколько она важна.

Когда я шел к вам на флеш-интервью, то думал, какие правильные слова подобрать об этой игре. Скажу в стиле врачебной фразы: пациент скорее жив, чем мертв.

Лосенко и Фарасеенко забили очень хорошие голы, и они молодцы. Но хочется отметить всю команду, которая билась до конца.

Второй гол – вообще все сыграли правильно. Быстрая атака – и гол.

Когда Фарасеенко к нам пришел, у него многое не получалось, но я видел его самоотдачу и желание. И я знал, что он забьет тогда, когда надо. Чуйка меня не подвела».