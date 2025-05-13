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  4. АМОРИМ: «Мне стыдно. Я постоянно общаюсь с руководством Ман Юнайтед»
Англия
13 мая 2025, 10:38 |
574
0

АМОРИМ: «Мне стыдно. Я постоянно общаюсь с руководством Ман Юнайтед»

Португалец объяснил провал «красных дьяволов»

13 мая 2025, 10:38 |
574
0
АМОРИМ: «Мне стыдно. Я постоянно общаюсь с руководством Ман Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему «красные дьяволы» провалили нынешний сезон в Английской Премьер-лиге.

«Я постоянно общаюсь с руководством, командой, болельщиками. Уверен, что понимаю, что именно нужно этой команде, чтобы измениться к лучшему. Это знание не дает мне впасть в уныние — даже когда результаты болезненные.

Мне стыдно. За 25 матчей мы одержали всего шесть побед – это недопустимо для клуба уровня «Манчестер Юнайтед». Проблема не только в тактике или технике. Речь идет о нашей готовности страдать, злобе после поражений, о том, как мы защищаем собственные ворота. Это вопрос характера и внутренней культуры.

Недопустимо занимать 16 место. Это не об уверенности, это о более глубоком – о вере, понимании, что мы – «Манчестер Юнайтед», и не можем позволить себе быть хуже других. Проигрывать – не нормально. Играть вничью – не нормально. Мы должны бороться до конца», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 39 турнирных пунктов после 36 сыгранных матчей.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Daily Mail
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