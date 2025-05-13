Кто лучший? Известна оценка Довбика в матче с Аталантой

В понедельник, 12 мая, проходил матч 36-го тура Серии А между «Аталантой» и «Ромой».

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 86 минут, но результативными действиями не отметился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 6.4 балла соответственно.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте. Ему статистический портал поставил 8.1 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» уступила «Аталанте» в матче 36-го тура Серии А.