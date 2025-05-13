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Италия
13 мая 2025, 07:28 | Обновлено 13 мая 2025, 07:52
1171
0

Кто лучший? Известна оценка Довбика в матче с Аталантой

Рома потерпела поражение со счетом 2:1

13 мая 2025, 07:28 | Обновлено 13 мая 2025, 07:52
1171
0
Кто лучший? Известна оценка Довбика в матче с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 мая, проходил матч 36-го тура Серии А между «Аталантой» и «Ромой».

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 86 минут, но результативными действиями не отметился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 6.4 балла соответственно.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте. Ему статистический портал поставил 8.1 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» уступила «Аталанте» в матче 36-го тура Серии А.

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Бриан Кристанте Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Аталанта - Рома WhoScored SofaScore оценки
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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