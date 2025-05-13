Заслуживает нового этапа. Шандрук – о возможном трансфере форварда Вереса

Главный тренер Вереса Олег Шандрук рассказал об интересе к нападающему Николаю Гайдучику:

«Я тоже читаю это и даже кое-что знаю, но, на самом деле, у него есть действующий контракт. Что будет в конце сезона – посмотрим. Я хочу сказать, что он – молодец. За полтора года, как мы вместе работаем, очевидный прогресс. И 100% он заслуживает нового этапа в карьере.

Потому что у него сейчас хороший возраст, хорошая статистика игр в УПЛ, количество времени. Единственное, что, возможно, для форварда мы хотим, чтобы он был более результативным. Но я надеюсь, что он в будущем еще будет прогрессировать и проявит себя».

Также наставник Вереса Олег Шандрук рассказал о роли форварда Руслана Степанюка в команде:

«Руслан – это ключевая фигура для Вереса, учитывая его прошлое. Потому что он вернулся в команду, в которой был успешным. И для нас этот трансфер был важен во всех аспектах: в игровом плане, в ментальном плане. Поэтому это веское усиление. От поведения к разговору – он во всем профессионал.

Поведение – это на тренировках. Для нас было важно каждую тренировку проводить на максимуме. Рабочая этика – и с приходом Руслана мы ее вывели на новый уровень. Так, как он тренируется, как он отдается на тренировках, учитывая, что у него уже почтенный возраст для футболиста – он однозначно повлиял с этой стороны. Поэтому ментально мы однозначно стали сильнее».