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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 12:47 |
743
0

В клубе УПЛ признались, что пока не готовы бороться за еврокубки

Олег Шандрук оценил результаты «Вереса» в нынешнем сезоне

12 мая 2025, 12:47 |
743
0
В клубе УПЛ признались, что пока не готовы бороться за еврокубки
НК Верес. Олег Шандрук

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовский «Рух» и ровенский «Верес». Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника со счетом 2:0.

После завершения этого поединка главный тренер «Вереса» Олег Шандрук оценил результат своих подопечных в нынешнем сезоне и признался, что клуб не готов на данный момент к борьбе за еврокубки:

«Если мы отталкиваемся от поставленных перед сезоном задач, то я считаю, что это успешный сезон для «Вереса». Мы все мечтаем о еврокубках. Действительно, если посмотреть на игру, результат, место в турнирной таблице – теоретически мы могли туда попасть.

Однако я всегда старался более практически на эту историю смотреть и не хотел завышать ожидания. Мы понимаем – чтобы бороться за еврокубки, нам нужно еще многое сделать внутри команды и в инфраструктуре. Потому, как говорится, step by step», – считает Шандрук.

«Верес» набрал 35 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне ровенский клуб может побороться за седьмую позицию, отставание от которой составляет всего два балла.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес Ровно Рух - Верес Олег Шандрук
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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