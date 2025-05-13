Аталанта стала 16-й командой, которая квалифицировалась в ЛЧ 2025/26

В матче 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома победила Рому со счетом 2:1.

Это поражение стало первым для Ромы в чемпионате в 2025 году.

Аталанта, в свою очередь, в 5-й раз квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Бергамаски за свои первые четыре сезона в самом престижном турнире Европы сыграли 33 матча, имея в своем активе по 12 побед и поражений, а также 9 раз сыграли вничью.

Аталанта стала 16-й командой, которая обеспечила себе участие в Лиге чемпионов 2025/26.