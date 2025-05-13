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Лига чемпионов
13 мая 2025, 06:44 | Обновлено 13 мая 2025, 07:47
782
1

Аталанта стала 16-й командой, которая квалифицировалась в ЛЧ 2025/26

Позволила это домашняя победа над Ромой

13 мая 2025, 06:44 | Обновлено 13 мая 2025, 07:47
782
1
Аталанта стала 16-й командой, которая квалифицировалась в ЛЧ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома победила Рому со счетом 2:1.

Это поражение стало первым для Ромы в чемпионате в 2025 году.

Аталанта, в свою очередь, в 5-й раз квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Бергамаски за свои первые четыре сезона в самом престижном турнире Европы сыграли 33 матча, имея в своем активе по 12 побед и поражений, а также 9 раз сыграли вничью.

Аталанта стала 16-й командой, которая обеспечила себе участие в Лиге чемпионов 2025/26.

  • Англия: Ливерпуль
  • Испания: Барселона, Реал, Атлетико
  • Италия: Наполи, Интер, Аталанта
  • Германия: Бавария, Байер
  • Франция: ПСЖ, Марсель, Монако
  • Нидерланды: Аякс, ПСВ
  • Чехия: Славия
  • Греция: Олимпиакос

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Лига чемпионов Аталанта Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта - Рома
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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