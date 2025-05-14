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14 мая 2025, 07:23 | Обновлено 14 мая 2025, 07:29
385
0

Золотая бутса. Мбаппе с хет-триком приблизился к двум лидерам рейтинга

Виктор Дьекереш из Спортинга опережает Мохамеда Салаха из Ливерпуля

14 мая 2025, 07:23 | Обновлено 14 мая 2025, 07:29
385
0
Золотая бутса. Мбаппе с хет-триком приблизился к двум лидерам рейтинга
Golden Shoe

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – Виктор Дьекереш из Спортинга (38 голов, 57 баллов). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Второе место занимает египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (56 баллов).

На третье место вышел Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который сделал хет-трик в ворота Барселоны (3:4) в матче Ла Лиги, у него – 27 мячей и 54 пункта.

В топ-5 лучших бомбардиров сезона в Европе также входят Гарри Кейн из Баварии и Роберт Левандовски из Барселоны (по 25 голов, 50 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 14 мая 2025 года

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Золотая бутса Ливерпуль Барселона Ньюкасл Монако Аталанта Ноттингем Форест Роберт Левандовски Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Мохамед Салах Гарри Кейн Усман Дембеле Александер Исак Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Крис Вуд Матео Ретеги Виктор Дьекереш Омар Мармуш Мика Биерет
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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