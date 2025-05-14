Золотая бутса. Мбаппе с хет-триком приблизился к двум лидерам рейтинга

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – Виктор Дьекереш из Спортинга (38 голов, 57 баллов). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Второе место занимает египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (56 баллов).

На третье место вышел Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который сделал хет-трик в ворота Барселоны (3:4) в матче Ла Лиги, у него – 27 мячей и 54 пункта.

В топ-5 лучших бомбардиров сезона в Европе также входят Гарри Кейн из Баварии и Роберт Левандовски из Барселоны (по 25 голов, 50 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 14 мая 2025 года

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