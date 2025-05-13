В финальном матче Кубка Украины 2024/25 сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

решающая игра турнира состоится 14 мая в 18:30 на центральной арене Житомира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин из Киевской области.

В чемпионате Украины «Динамо» уверенно лидирует с 68 очками. Киевляне близки к тому, чтобы оформить чемпионство. «Шахтер» занимает третью строчку, набрав 58 баллов, уступая «Александрии» (63).

Победа в Кубке выведет «горняков» в Лигу Европы, иначе донецкая команда начнет евросезон в Лиге конференций (если не опередит «Александрию» в УПЛ).

В последней очной встрече в УПЛ, которая состоялась 27 апреля, команды сыграли вничью (2:2). Тогда «Динамо» отыгралось с 0:2 и спасло матч в самом конце игры.

В полуфинале Кубка киевляне разгромили «Буковину» (4:1), а «Шахтер» в дополнительное время одолел «Полесье» (1:0).

Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

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