Капитан Левого Берега признал, что матч с Ингульцом проигрывать нельзя было
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Капитан «Левого Берега» Роман Дедух прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче 28-го тура УПЛ.
«Мы хотели больше победить, чем удержать ничейный результат. Но в последнее время команда страдает из-за того, что нам залетает почти все. Каждый соперник забивает просто удивительные голы.
Но мы этот путь выдержим и будем бороться до конца.
Что касается пропущенного гола на последних минутах, то была контратака, но мы ее не проигрывали, ведь была борьба два в два, но опять игрок соперника просто попал.
Будем играть последние два матча и выигрывать. Но такой матч, как с «Ингульцом», проигрывать нельзя было».
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