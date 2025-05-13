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Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 04:40 | Обновлено 13 мая 2025, 04:42
78
0

Капитан Левого Берега признал, что матч с Ингульцом проигрывать нельзя было

Руслан Дедух оценил шансы команды на сохранение прописки

13 мая 2025, 04:40 | Обновлено 13 мая 2025, 04:42
78
0
Капитан Левого Берега признал, что матч с Ингульцом проигрывать нельзя было
ФК Левый Берег. Руслан Дедух

Капитан «Левого Берега» Роман Дедух прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче 28-го тура УПЛ.

«Мы хотели больше победить, чем удержать ничейный результат. Но в последнее время команда страдает из-за того, что нам залетает почти все. Каждый соперник забивает просто удивительные голы.

Но мы этот путь выдержим и будем бороться до конца.

Что касается пропущенного гола на последних минутах, то была контратака, но мы ее не проигрывали, ведь была борьба два в два, но опять игрок соперника просто попал.

Будем играть последние два матча и выигрывать. Но такой матч, как с «Ингульцом», проигрывать нельзя было».

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Главный герой матча Ингулец – Левый Берег прокомментировал победный гол
Руслан Дедух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев Ингулец - Левый Берег
Александр Сильченко Источник: УПЛ-ТВ
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