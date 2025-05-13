Главный герой матча Ингулец – Левый Берег прокомментировал победный гол

Полузащитник «Ингульца» Виталий Фарасеенко поделился впечатлениями после забитого победного гола в ворота «Левого Берега» (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.

«Трудно сейчас что-то говорить, ведь эмоции переполняют. Когда ты забиваешь на последних минутах... трудно подобрать слова. Эмоции – на самом высоком уровне.

Честно скажу, это была очень тяжелая игра. Уже в начале 80-й минуты меня сводили судороги. В контратаку бежал на последнем дыхании.

Сезон вообще сложный. У меня была серьезная травма, четыре месяца я восстанавливался. И я очень рад, что смог вернуться и помочь команде результативным действием.

Мы сегодня обошли «Левый Берег». Наша главная цель – сохранить место в УПЛ. Будем бороться друг за друга».