Главный герой матча Ингулец – Левый Берег прокомментировал победный гол
Виталий Фарасеенко вырвал победу для своей команды на последних минутах
Полузащитник «Ингульца» Виталий Фарасеенко поделился впечатлениями после забитого победного гола в ворота «Левого Берега» (2:1) в матче 28-го тура УПЛ.
«Трудно сейчас что-то говорить, ведь эмоции переполняют. Когда ты забиваешь на последних минутах... трудно подобрать слова. Эмоции – на самом высоком уровне.
Честно скажу, это была очень тяжелая игра. Уже в начале 80-й минуты меня сводили судороги. В контратаку бежал на последнем дыхании.
Сезон вообще сложный. У меня была серьезная травма, четыре месяца я восстанавливался. И я очень рад, что смог вернуться и помочь команде результативным действием.
Мы сегодня обошли «Левый Берег». Наша главная цель – сохранить место в УПЛ. Будем бороться друг за друга».
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