Барселона изучает возможность подписания Холанда через год. Нужно €175 млн

Каталонская «Барселона» имеет амбициозный план – подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2026 года. Об этом сообщает испанское издание El Nacional, а также подтверждают другие местные источники.

Отмечается, что «блаугранас» уже работают над сбором 175 млн евро – именно такую сумму составляет клаусула игрока, которую можно активировать летом 2026 года. Интересно, что действующий контракт Холанда с «Ман Сити» якобы рассчитан до 2034 года, и некоторые аналитики ставят под сомнение наличие в нем пункта о выкупе. Однако El Nacional настаивает на том, что такой пункт действительно существует, и «Барселона» серьезно намерена им воспользоваться.

Ситуацию усложняет финансовое состояние каталонцев. Даже несмотря на некоторое улучшение, клуб все еще ограничен потолком зарплат и долгами. Тем не менее, по информации источника, руководство «Барсы» видит в Холанде ключевую фигуру в обновлении команды после завершения эпохи Роберта Левандовски, контракт которого истекает как раз в 2026 году.

По слухам, Холанд отдает предпочтение именно «Барселоне», а не мадридскому «Реалу», который также интересуется нападающим. Эрлинг в текущем сезоне провел 41 матч и забил 30 голов за «Ман Сити», если учитывать все турниры. Его трансферная стоимость, по данным веб-портала Transfermarkt, оценивается в 200 млн евро.