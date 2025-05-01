Гвардиола дал совет Холанду о новом клубе, если он покинет Манчестер Сити

Гранд испанской Ла Лиги «Барселона» возобновила интерес к 24-летнему норвежскому центрфорварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Сообщается, что как только экономическое положение позволит «блаугранас» торговаться за Эрлинга, они сразу же намерены сделать это.

При этом, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел беседу с Холандом на тему потенциальной смены клуба, в которой подчеркнул, что если Эрлинг когда-то захочет покинуть стан «горожан», то самым лучшим вариантом для него, по мнению именитого испанского коуча, является именно «Барселона».

Гвардиола дал понять Холанду, что в «Барселоне» тот сможет обрести долгосрочный проект и стать безоговорочным лидером атаки.

Однако пока о сделке говорить преждевременно, так как трансфер Холанда оценивается в 175 миллионов евро без учета бонусов, а в «Барселоне» до лета 2026-го на контракте есть основной центрфорвард Роберт Левандовски.