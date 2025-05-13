Виталий ПЕРВАК: «В конце не надо бежать назад, а нужно фолить»
«Левый Берег» оказался в зоне-вылета после матча с «Ингульцом»
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче 28-го тура УПЛ.
«Надо уметь сфолить, когда это нужно. В последнем моменте не надо было бежать назад, а нужно было фолить.
У нас очень много опытных футболистов. Мы уже говорили об этом в раздевалке. Говорил, что нужно подсказывать молодым, играть разумно, но уж случилось, как случилось. Здесь на первый план вышли эмоции.
А когда эмоции берут верх над разумом, действия футболистов очень трудно прокомментировать. Происходят такие вещи, что... У нас Шаповал никогда аутов не бросает, а тут - такое.
Что говорить, если у нас защитник - лучший бомбардир команды. Не знаю, когда дождемся от форвардов, чтобы они родили хотя бы один гол.
Все же рассчитывали на положительный результат, но повторюсь – эмоции взяли верх.
Против «Руха» надо будет сыграть лучшую игру, если хотим на что-то рассчитывать».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент королевского клуба подверг сомнению мотивированность Родриго защищать честь команды
Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира