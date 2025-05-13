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Англия
13 мая 2025, 01:45 | Обновлено 13 мая 2025, 01:49
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Виталий ПЕРВАК: «В конце не надо бежать назад, а нужно фолить»

«Левый Берег» оказался в зоне-вылета после матча с «Ингульцом»

13 мая 2025, 01:45 | Обновлено 13 мая 2025, 01:49
60
0
Виталий ПЕРВАК: «В конце не надо бежать назад, а нужно фолить»
Нива Тернополь. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче 28-го тура УПЛ.

«Надо уметь сфолить, когда это нужно. В последнем моменте не надо было бежать назад, а нужно было фолить.

У нас очень много опытных футболистов. Мы уже говорили об этом в раздевалке. Говорил, что нужно подсказывать молодым, играть разумно, но уж случилось, как случилось. Здесь на первый план вышли эмоции.

А когда эмоции берут верх над разумом, действия футболистов очень трудно прокомментировать. Происходят такие вещи, что... У нас Шаповал никогда аутов не бросает, а тут - такое.

Что говорить, если у нас защитник - лучший бомбардир команды. Не знаю, когда дождемся от форвардов, чтобы они родили хотя бы один гол.

Все же рассчитывали на положительный результат, но повторюсь – эмоции взяли верх.

Против «Руха» надо будет сыграть лучшую игру, если хотим на что-то рассчитывать».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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