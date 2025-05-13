Полузащитник Вереса: «Нам нужно побыстрее прервать безголевую серию»

Для ровенского «Вереса» поражение от львовского «Руха» (0:2) в 28-м туре УПЛ стало третьим подряд в чемпионате.

Игрок ровенской команды Дмитрий Годя эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем вызвана такая серия неудач:

«Я не могу сказать, что последние три поединка мы провалили. Действовали в присущем нам стиле, часто угрожали воротам соперников. Вот только с прицелом возникли проблемы. И это где-то психологически давило на команду.

К тому же невезение давало о себе знать. В отличие от нас визави реализовывали все даже полумоменты. Но хочется верить, что в заключительных поединках – с «Александрией» и ЛНЗ – ровенская команда реабилитируется перед болельщиками. Что для этого нужно? Прежде всего, прервать безголевую трехматчевую серию».

После 28 туров «Верес» имеет 35 очков и занимает 9-е место в чемпионате Украины.