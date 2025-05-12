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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 23:59 | Обновлено 13 мая 2025, 00:06
94
0

Хавбек Ингульца: «После победы над Левым Берегом хотим дать бой Шахтеру»

Роман Волохатый подытожил последний матч команды Василия Кобина

12 мая 2025, 23:59 | Обновлено 13 мая 2025, 00:06
94
0
Хавбек Ингульца: «После победы над Левым Берегом хотим дать бой Шахтеру»
ФК Ингулец. Роман Волохатый

28-й тур УПЛ завершился 12 мая поединком между «Ингульцом» и «Левым Берегом», в котором верх взяли хозяева поля (2:1).

Один из лидеров «Ингульца» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, считает ли он справедливым такой результат:

«Обе команды ведут ожесточенную борьбу за выживание, и турнирное положение вынуждало их играть на победу. Если брать во внимание голевые моменты и ожидаемые угрозы воротам, то преимущество было на нашей стороне. С другой стороны, главное – реализация. И радует, что в той критической ситуации, в которой оказался «Ингулец», последнее слово было за нами.

Считаю, что мы не прогадали, задействовав двух опорных полузащитников, потому что важно было успешно действовать на подборах. Готовились к тому, что гости часто будут использовать длинные передачи на выдвинутого вперед Сухоручко.

Соперничество шло на встречных курсах, ничья была на руку конкурентам. Склонить чашу весов в свою сторону «Ингульцу» помогли свежие игроки: Могильный, Сад, Гаджук, которые, выйдя на замену, разогнали быструю контратаку, которую завершил прицельным ударом Фаресеенко.

Завоевав очень ценные три очка, «Ингулец» остается в игре и постарается в следующем туре дать бой чемпиону – «Шахтеру». Будем делать все, чтобы самим решать свою судьбу».

После 28 туров «Ингулец» занимает 14-е место, набрав 23 очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев Ингулец - Левый Берег Роман Волохатый Шахтер Донецк Ингулец - Шахтер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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