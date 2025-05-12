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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 23:43 | Обновлено 12 мая 2025, 23:51
265
0

Стало известно, где и на каком стадионе Ингулец сыграет с Шахтером

Команда Василия Кобина не сможет принять горняков в Александрии

12 мая 2025, 23:43 | Обновлено 12 мая 2025, 23:51
265
0
Стало известно, где и на каком стадионе Ингулец сыграет с Шахтером
УПЛ. Стадион Украина

В поединке 29-го тура УПЛ 18 мая «Ингулец» будет принимать «Шахтер».

Поскольку 18 мая «Александрия» в родных стенах будет встречаться с «Вересом», то «Ингульцу», проводившему в последнее время календарные матчи в этом городе, пришлось оперативно искать новую арену для «домашнего» поединка с чемпионом.

Как стало известно Sport.ua, противостояние «Ингульца» с горняками начнется в 15:30 на львовском стадионе Украина.

В заключительном 30-м туре «Ингулец» 24 мая сыграет с «Ворсклой» в Александрии.

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Ингулец - Шахтер Ингулец Шахтер Донецк Василий Кобин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд стадион Украина
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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