Стало известно, где и на каком стадионе Ингулец сыграет с Шахтером

В поединке 29-го тура УПЛ 18 мая «Ингулец» будет принимать «Шахтер».

Поскольку 18 мая «Александрия» в родных стенах будет встречаться с «Вересом», то «Ингульцу», проводившему в последнее время календарные матчи в этом городе, пришлось оперативно искать новую арену для «домашнего» поединка с чемпионом.

Как стало известно Sport.ua, противостояние «Ингульца» с горняками начнется в 15:30 на львовском стадионе Украина.

В заключительном 30-м туре «Ингулец» 24 мая сыграет с «Ворсклой» в Александрии.