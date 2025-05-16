Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Карло возглавит сборную Бразилии
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.
Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.
Перед уходом из клуба Анчелотти провел личный разговор с лидером «бланкос» Килианом Мбаппе.
«Мне жаль, что твоя мечта в Мадриде не началась с больших титулов. Я бы очень хотел, потому что ты этого заслуживаешь. Я знаю, как тяжело ты боролся, чтобы быть здесь... но ты точно это выиграешь много трофеев», – сказал Карло.
Мбаппе возглавляет бомбардирскую конку Ла Лиги с 27 голами.
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