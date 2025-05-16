Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

Перед уходом из клуба Анчелотти провел личный разговор с лидером «бланкос» Килианом Мбаппе.

«Мне жаль, что твоя мечта в Мадриде не началась с больших титулов. Я бы очень хотел, потому что ты этого заслуживаешь. Я знаю, как тяжело ты боролся, чтобы быть здесь... но ты точно это выиграешь много трофеев», – сказал Карло.

Мбаппе возглавляет бомбардирскую конку Ла Лиги с 27 голами.