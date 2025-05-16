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  4. Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Испания
16 мая 2025, 04:25 |
290
0

Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?

Карло возглавит сборную Бразилии

16 мая 2025, 04:25 |
290
0
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Килиан Мабппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

Перед уходом из клуба Анчелотти провел личный разговор с лидером «бланкос» Килианом Мбаппе.

«Мне жаль, что твоя мечта в Мадриде не началась с больших титулов. Я бы очень хотел, потому что ты этого заслуживаешь. Я знаю, как тяжело ты боролся, чтобы быть здесь... но ты точно это выиграешь много трофеев», – сказал Карло.

Мбаппе возглавляет бомбардирскую конку Ла Лиги с 27 голами.

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Карло Анчелотти Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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