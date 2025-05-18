«Что он сделал? Это позор, иди вон». Экс-игрок Реала разнес звезду бланкос

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Бывший игрок «Реала» Альваро Бенито раскритиковал игру Винисиуса Жуниора в этом поединке.

«Тренер, который придет, будет иметь много работы, ему надо изменить менталитет некоторых игроков. Нельзя играть в футбол, как Винисиус, защищаясь глазами, избегая возвратов и прессинга.

Что сделал Винисус в матче с «Барсой»? Невероятно, я серьезно, это невероятно, это позор, позор... просто уходи», – сказал Бенито.