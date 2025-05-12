Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес обосновал решение о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии:

«Пригласить Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии – это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы решительно настроены вернуться на высшую ступень пьедестала.

Он – лучший тренер в истории, а теперь возглавляет лучшую сборную планеты. Вместе мы напишем новые славные главы в истории бразильского футбола.

Влияние Анчелотти выходит за рамки результатов. Он – стратег, который превращает команды в легенды. Бразилия со своей уникальной традицией и Анчелотти с его революционным видением создадут союз, который войдет в историю».