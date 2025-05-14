Звезда Барсы разозлился на Флика после Классико. Даже не праздновал победу

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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По информации издания El Nacional, после поединка польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски разозлился на главного тренера команды Ханси Флика. Дело в том, что звездный форвард не получил ни одной игровой минуты в Эль-Класико, несмотря на то, что физически был полностью готов к игре. Игрок был настолько расстроен этим, что даже не праздновал победу вместе с командой.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.