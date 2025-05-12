В среду, 14 мая состоится игра 36-го раунда чемпионата Испании между «Алавесом» и «Валенсией». По Киеву матч стартует в 20:00.

Алавес

Команда продолжает борьбу за сохранение места в чемпионате, после 35 туров она завоевала 35 очков и пока занимает безопасное 17-е место. Однако снизу всего на 1 балл отстает «Леганес», поэтому интрига будет сохраняться до последнего поединка. В Кубке Испании коллектив потерпел поражение от «Депортипово Минеры» из Сегунды КИФФ на стадии 1/32 финала.

Валенсия

На данный момент клуб с 45 баллами в активе находится на 10-й позиции в Ла Лиге, однако от зоны еврокубков его отделяет всего 2 зачетных пункта. Расстояние от зоны ЛЕ – 4 очка, поэтому шансы на выход на международную арену остаются достаточно возможными. В кубке команда потерпела поражение в четвертьфинале от «Барселоны».

Личные встречи

В последних 5 играх ощутимо преимущество на стороне «Алавеса» – 3 победы «синих», еще один выигрыш «Валенсии» и ничья. Этот ничейный результат произошел в матче 1-го круга чемпионата, тогда поединок завершился со счетом 2:2.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Валенсии» длится уже 10 матчей. Последний раз команда проигрывала еще в феврале против мадридского «Атлетико».

Ни в одном из последних 12 матчей «Алавеса» команды не забивали больше 2 голов.

На выезде в этом сезоне Ла Лиги «Валенсия» получила лишь 14 очков в 17 играх – 5-й худший результат в чемпионате.

Возможные стартовые составы

Алавес: Сивера – Санчес, Моуриньо, Гарсес, Теналья – Гевара, Бланко – Аленья, Гуриди, Висенте – Гарсия

Валенсия: Мамардашвили – Гая, Москера, Таррега, Фулькье – Лопес, Барренчеа, Яим, Риоха – Дуро, Мир

Прогноз

Команды редко забивают большое количество мячей, поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua Алавес Валенсия Тотал меньше 2.5 1.59 Сделать ставку

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