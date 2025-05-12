Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алавес – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Алавес
14.05.2025 20:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 мая 2025, 21:58 |
20
0

Алавес – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 14 мая в 20:00 по Киеву

12 мая 2025, 21:58 |
20
0
Алавес – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия

В среду, 14 мая состоится игра 36-го раунда чемпионата Испании между «Алавесом» и «Валенсией». По Киеву матч стартует в 20:00.

Алавес

Команда продолжает борьбу за сохранение места в чемпионате, после 35 туров она завоевала 35 очков и пока занимает безопасное 17-е место. Однако снизу всего на 1 балл отстает «Леганес», поэтому интрига будет сохраняться до последнего поединка. В Кубке Испании коллектив потерпел поражение от «Депортипово Минеры» из Сегунды КИФФ на стадии 1/32 финала.

Валенсия

На данный момент клуб с 45 баллами в активе находится на 10-й позиции в Ла Лиге, однако от зоны еврокубков его отделяет всего 2 зачетных пункта. Расстояние от зоны ЛЕ – 4 очка, поэтому шансы на выход на международную арену остаются достаточно возможными. В кубке команда потерпела поражение в четвертьфинале от «Барселоны».

Личные встречи

В последних 5 играх ощутимо преимущество на стороне «Алавеса» – 3 победы «синих», еще один выигрыш «Валенсии» и ничья. Этот ничейный результат произошел в матче 1-го круга чемпионата, тогда поединок завершился со счетом 2:2.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Валенсии» длится уже 10 матчей. Последний раз команда проигрывала еще в феврале против мадридского «Атлетико».
  • Ни в одном из последних 12 матчей «Алавеса» команды не забивали больше 2 голов.
  • На выезде в этом сезоне Ла Лиги «Валенсия» получила лишь 14 очков в 17 играх – 5-й худший результат в чемпионате.

Возможные стартовые составы

Алавес: Сивера – Санчес, Моуриньо, Гарсес, Теналья – Гевара, Бланко – Аленья, Гуриди, Висенте – Гарсия

Валенсия: Мамардашвили – Гая, Москера, Таррега, Фулькье – Лопес, Барренчеа, Яим, Риоха – Дуро, Мир

Прогноз

Команды редко забивают большое количество мячей, поэтому я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Алавес
14 мая 2025 -
20:00
Валенсия
Тотал меньше 2.5 1.59 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Вильярреал – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мбаппе обратился к фанатам после катастрофы против Барселоны
Ямаль объяснил, почему Барселона четыре раза обыграла Реал за сезон
Алавес Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Футбол | 12 мая 2025, 21:05 3
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша

В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец

Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Футбол | 12 мая 2025, 09:44 1
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне

Ими стали Лукас Васкес, Джуд Беллингем, Винисиус и Дани Себальос

У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Бокс | 12.05.2025, 08:21
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Теннис | 12.05.2025, 18:25
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Футбол | 12.05.2025, 08:52
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 2
Бокс
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 10
Футбол
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 36
Футбол
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
12.05.2025, 03:30 1
Бокс
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем