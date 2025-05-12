Олимпийская чемпионка 2024 пробилась в четвертьфинал Рима и ждет Костюк

Победительница Олимпийских игр 2024 года и восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (WTA 8) вышла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде китаянка в двух сетах одолела Бьянку Андрееску (Канада, WTA 121) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 5:7, 1:6

В первой партии Бьянка подавала на сет при счете 5:4, но не реализовала два сетбола и отдала три гейма подряд. Во второй Андрееску ни разу не сумела взять свою подачу.

Чжэн провела второй очный поединок против Бьянки и добыла вторую победу. В 2022 китаянка оказалась сильнее представительницы Канады в матче 1/8 финала тысячника в Торонто.

В четвертьфинале Рима Чжэн Циньвень может встретиться с Мартой Костюк, если украинка выиграет у первой сеяной Арины Соболенко.