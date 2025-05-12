Мбаппе обратился к фанатам после катастрофы против Барселоны

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Автор хет-трика в этом поединке Килиан Мбаппе впервые отреагировал на поражение «Реала» в этом матче.

«Мне очень больно, но мы вернемся. Hala Madrid», – сказал Мбаппе.

Килиан благодаря хет-трику в этом поединке возглавил бомбардирскую гонку Ла Лиги с 27 голами.