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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Александрии будет сложно повторить такое достижение»
Чемпионат Украины
12 мая 2025, 20:40 |
100
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Олег ФЕДОРЧУК: «Александрии будет сложно повторить такое достижение»

Эксперт отметил хорошую работу тренерского состава Рулсана Ротаня

12 мая 2025, 20:40 |
100
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Александрии будет сложно повторить такое достижение»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Украинский специалист и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал корреспонденту Sport.ua, в чем заключается успех «Александрии» в УПЛ.

«Здесь я больше отметил бы прогресс тренера и его штаба – пять баллов. В прошлом чемпионате «Александрия» длительное время находилась среди претендентов на вылет, но финиш сезона ей удался.

Редко такое бывает, что уже в следующем чемпионате этот коллектив боролся бы за самые высокие места. Также стабильная игра позволила прогрессировать многим футболистам. Это касается Ивана Калюжного, Александра Мартынюка. А пара центральных защитников Артем Шабанов-Мигель Кампос - лучшая в лиге. Кстати, и вратарь Георгий Ермаков не заслуженно не отмечается в прессе. Это сейчас один из лучших голкиперов в УПЛ.

Другое дело, что перспективность этого состава мне видится не очень хорошей. Много побед было в один мяч, на волевых усилиях, а это потому, что команда возрастная. Думаю, в клубе это понимают, что повторить это достижение будет очень сложно. «Карпаты», кстати, мне видятся более перспективным коллективом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Федорчук инсайд Александрия Руслан Ротань
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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