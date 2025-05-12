Олег ФЕДОРЧУК: «Александрии будет сложно повторить такое достижение»

Украинский специалист и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал корреспонденту Sport.ua, в чем заключается успех «Александрии» в УПЛ.

«Здесь я больше отметил бы прогресс тренера и его штаба – пять баллов. В прошлом чемпионате «Александрия» длительное время находилась среди претендентов на вылет, но финиш сезона ей удался.

Редко такое бывает, что уже в следующем чемпионате этот коллектив боролся бы за самые высокие места. Также стабильная игра позволила прогрессировать многим футболистам. Это касается Ивана Калюжного, Александра Мартынюка. А пара центральных защитников Артем Шабанов-Мигель Кампос - лучшая в лиге. Кстати, и вратарь Георгий Ермаков не заслуженно не отмечается в прессе. Это сейчас один из лучших голкиперов в УПЛ.

Другое дело, что перспективность этого состава мне видится не очень хорошей. Много побед было в один мяч, на волевых усилиях, а это потому, что команда возрастная. Думаю, в клубе это понимают, что повторить это достижение будет очень сложно. «Карпаты», кстати, мне видятся более перспективным коллективом».