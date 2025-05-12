Олег ФЕДОРЧУК: «В борьбе за четвертое место ставлю на Карпаты»

О самых значимых событиях в УПЛ последних дней корреспондент сайта Sport.ua поговорил с тренером, известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком.

– Олег Викторович, до 80-й минуты матча «Карпаты» – «Александрия», борьба за золотые медали чемпионата, еще была жива?

– Естественно. Поскольку в связи с грядущим финалом Кубка Украины, на «Динамо» ложилась двойная нагрузка. Но после того, как команда Руслана Ротаня проиграла во Львове, судьба золотых медалей решена процентов на 98%.

– Но второе место александрийцы отстоят?

– Я не сомневаюсь. Шансы «Шахтера» стать вторым, как у «Александрии» – выиграть золотые медали.

– За многие годы команда бросила вызов «Динамо» и «Шахтеру» и ведет с ними борьбу до последнего тура. По пятибалльной системе, какую оценку вы бы поставили подопечным Руслана Ротаня?

– Здесь я больше отметил бы прогресс тренера и его штаба – пять баллов. В прошлом чемпионате «Александрия» долгое время находилась среди претендентов на вылет, но финиш сезона ей удался. Редко такое бывает, что уже в следующем чемпионате этот коллектив боролся бы за наивысшие места. Стабильная игра позволила многим футболистам прогрессировать. Это касается Ивана Калюжного, Александра Мартынюка. А пара центральных защитников Артем Шабанов - Мигель Кампос – лучшая в лиге. Кстати, и вратарь Георгий Ермаков не заслуженно не отмечается в прессе. Это сейчас один из лучших голкиперов в УПЛ.

Другое дело, что перспективность этого состава мне видится не очень хорошей. Много побед было в один мяч, на волевых усилиях, а это потому, что команда возрастная. Думаю, в клубе это понимают, что повторить это достижение будет очень сложно. «Карпаты», кстати, мне видятся более перспективным коллективом.

– Может, «Александрия» хотела удержать синицу в руках, то есть, как минимум ничья в поединке с «Карпатами» их устраивала.

– Возможно. Но ведь и в Житомире, в прошлом туре, команда временами проседала. Только под занавес поединка александрийцам за счет ошибки хозяев удалось забить. При этом не стоит забывать, что «Полесье» играло в меньшинстве.

– Чем вы объясните провал «Шахтера»?

– Я бы назвал несколько причин, одна из которых – это чрезмерная эксплуатация бразильской идеологии. Эти тренды уходят на второй план. Бразилия стала богаче, и игроки уже не так охотно покидают родину. А финансовые возможности наших клубов, в частности, «Шахтера» заметно уменьшились, что привело к тому, что «горняки» начали брать посредственных легионеров.

И в такой важный момент, когда команду покинули такие лидеры, как Андрей Пятов, потом Тарас Степаненко, тот же Александр Зубков, зашел неопытный тренер. Если не считать один сезон, когда Марино Пушич возглавляя нидерландский «Твенте» во втором дивизионе, больше у него не было самостоятельной работы.

А чем отличается работа главного тренера от ассистента? Принятием глобальных решений на перспективу и понимания, что будет завтра. Поэтому приглашение «Шахтером» боснийского специалиста, было ошибкой.

У нас в стране война и опять же, ставка на легионеров в такой ситуации также неоправдана. Обычный человеческий страх не дает в полной мере игроку раскрыться.

– Смена главного тренера в данной ситуации неизбежна?

– Она созрела. Даже сам тренер, который посреди сезона сообщает, что хотел бы поработать в «Ливерпуле» и так далее, говорит о том, что он сам готов к переменам. Или это его агенты запускают информацию, я не знаю. Но обстановка в «Шахтере», как мне кажется, не очень хорошая. Также очень странно, что в разгар сезона, лидеров коллектива продают в Турцию… Бразильцы, как мне кажется, только в еврокубках готовы выкладываться на 100%. А Георгий Судаков купил билеты во все страны Европы, куда его приглашают (улыбается).

– За четвертое место, которое дает путевку в Лигу конференций, ведут отчаянную борьбу «Карпаты», «Полесье» и «Кривбасс»…

– И в этой борьбе я отдаю предпочтение «Карпатам», в свете последней победы львовян над «Александрией». В последних матчах команда Владислава Лупашко выглядит очень неплохо. Я был настолько скептически настроен относительно этой команды перед стартом сезона, что для меня было приятной неожиданностью их перевоплощение по ходу чемпионата.

Более того, мне кажется, что если бы не вливание «Руха», которое замедлило темп развития «Карпат», то команда могла бы выступить еще лучше. Сделаю прогноз, что в следующем сезоне львовяне будут третьей силой УПЛ вместо «Александрии».

– После четырех кряду поражений победу добыл «Черноморец». Это поможет им избежать прямого вылета в Первую лигу?

– Думаю, нет. Уж слишком поздно они поменяли тренерский штаб. Если бы это произошло зимой, то все могло бы сложиться по-другому.

Я вообще хотел бы сказать приятные слова о всех командах, которые сражаются за выживание. В отличие от предыдущих чемпионатов нет сговора. Раньше ведь как было: туров за 10 до финиша собиралась группа команд, которые начинали топить более слабых. Этого сейчас я не вижу, все борются, сражаются, нет подковерных игр, а если и есть, то это вообще не заметно (улыбается). Не могу не похвалить и «Ингулец», который с минимальным бюджетом бьется до конца.

После этого тура только четыре команды могут чувствовать себя полностью спокойными (Рух, Заря, Верес и Колос), все остальные в тонусе, и это большой позитив для нашего чемпионата. Пошли люди на футбол, насколько это сейчас возможно, поэтому я верю в светлое будущее украинского футбола.

– Ярослав Ракицкий пришелся ко двору «Черноморца»?

– Да. Его характер, харизма помогают команде. Ясно, что его не хватает на весь матч, но его штрафные и атакующие действия вызывают восхищение. Считаю, что в матче с «Ворсклой» этот защитник был одним из лучших на поле. Он меня удивляет. В начале карьеры мне, казалось, что он не серьезный, не надежный футболист, но со временем я абсолютно поменял к нему отношение. Это профессионал с большой буквы. Видно, что Ярослав играет на совесть.

– ЛНЗ и «Оболонь» после очной ничьей обезопасили себя от переходных матчей?

– Как бы, да. Но в двух последних турах много лобовых поединков. Той же «Оболони» играть против «Левого берега», который сегодня сыграет с еще одним конкурентом «Ингульцом». ЛНЗ предстоит сыграть с «Ворсклой», которую в последнем туре ждет дуэль с тем же «Ингульцом». Все еще запутано (улыбается). Но самый сложный график двух оставшихся матчей, у «Черноморца». Команде Александра Кучера нужно встретиться с первой («Динамо») и второй («Александрия») командами чемпионата.

– А сели попробовать спрогнозировать, то кто займет четыре последних места в турнирной таблице?

– Сложно сейчас сказать. Но если вы ставите меня к стене (улыбается), то, думаю, все так и останется – «Ворскла», «Левый берег», «Черноморец», «Ингулец».

Сергей БОЙЧЕНКО