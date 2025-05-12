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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Приглашение Пушича для Шахтера было ошибкой»
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 20:25 | Обновлено 12 мая 2025, 20:41
293
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Приглашение Пушича для Шахтера было ошибкой»

По мнению эксперта боснийцу не хватило опыта работы главным тренером

12 мая 2025, 20:25 | Обновлено 12 мая 2025, 20:41
293
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Приглашение Пушича для Шахтера было ошибкой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал корреспонденту Sport.ua, что, по его мнению, Пушичу не хватило опыта работы главным тренером.

«Если не считать один сезон, когда Марино Пушич возглавлял нидерландский «Твенте» во втором дивизионе, больше у него не было самостоятельной работы.

А чем отличается работа главного тренера от ассистента? Принятием глобальных решений на перспективу и пониманием, что будет завтра. Поэтому приглашение «Шахтером» боснийского специалиста было ошибкой»

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