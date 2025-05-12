Олег ФЕДОРЧУК: «Приглашение Пушича для Шахтера было ошибкой»

Известный украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал корреспонденту Sport.ua, что, по его мнению, Пушичу не хватило опыта работы главным тренером.

«Если не считать один сезон, когда Марино Пушич возглавлял нидерландский «Твенте» во втором дивизионе, больше у него не было самостоятельной работы.

А чем отличается работа главного тренера от ассистента? Принятием глобальных решений на перспективу и пониманием, что будет завтра. Поэтому приглашение «Шахтером» боснийского специалиста было ошибкой»