Сборная Бразилии объявила о назначении нового главного тренера. Им стал действующий тренер мадридского Реала.

Карло Анчелотти стал первым европейским тренером, который самостоятельно возглавил сборную Бразилии.

Также специалист стал первым итальянским тренером со времен Чезаре Мальдини, который возглавил южноамериканскую сборную.

Мальдини возглавил сборную Парагвая, которая уже преодолела квалификацию к чемпионату мира 2002 года. Тогда он стал самым возрастным тренером турнира (70 лет).

На самом турнире Парагвай успешно преодолел групповой этап и вышел в 1/8 финала, где встретился с Германией. К сожалению для Мальдини, бундестим пройти не удалось. Гол на 89-й минуте забил Оливер Нойвиль.

2002 – Чезаре Мальдини (Парагвай)

2025 – Карло Анчелотти (Бразилия)