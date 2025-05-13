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  4. Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 07:57 | Обновлено 13 мая 2025, 23:44
15103
29

Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб

Сумма компенсации составляет 5 миллионов евро

13 мая 2025, 07:57 | Обновлено 13 мая 2025, 23:44
15103
29
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий клуб «Шахтер» рассматривает уход главного тренера боснийца Марино Пушича.

У Марино на данный момент действующий контракт до 30 июня 2026 года. По информации источника, «горняки» установили ценник для других клубов, если те захотят переманить тренера. Сумма компенсации составляет пять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эюпспора» Арда Туран прокомментировал информацию, которая в последние дни активно циркулирует в турецких, украинских и европейских СМИ о том, что в новом сезоне он возглавит донецкий «Шахтер».

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Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу компенсация ТаТоТаке клаусула
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 29
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FunnyCat_____
Была ж другая новость 
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+7
Pavel_i_C0
Купи Пушича - отримай Сундукова в подарунок. Акція лише до 1-го червня 
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+6
Gargantua81
Это же вчерашняя информация о том, что за увольнение Пушич получит 5 млн. Только ее переделали таким образом, что это уже за Пушичем гоняются европейские клубы и Шахтер отпустит такого прекрасного тренера не меньше чем за 5 млн.
А зачем переделывать новость и писать такой бред, был звонок от Рината Леонидовича?
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+6
Перець
1.5л.Оболоні і пачка сухариків 
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+5
Falko
Ніпойняф. Який цінник? Шахтар Пусіка не звільняє? А його в цей час хтось хоче перехопити?
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+5
Ivan Sergeev
Жах)) Ахметка - л*x )
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+5
Jorko
І Срну ще в подарунок до Пушича)
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+4
DK2025
У ахметки жар, пилюли не помогают. Сам не знает как поменять (продать?!) одно бесценное сокровище (пушича) на другое бесценное сокровище (такое же).
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+4
serhiy
Бідні кроти )))
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
MaximusOne
За 5 лямів можна було б наняти на 2-3 роки хорошого відомого європейського тренера. Але звичайно менеджмент Палкіна і Срни на висоті.
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+3
Gargantua81
и наверное еще миллионов 5 сэкономили не уволив его раньше. Но потреяли еще больше.
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+3
u6464u
який резон міняти шило на мило.
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+2
c_a_p2
50 гривень...
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+1
Vitason
Такого бреда я ещё не слышал!!
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+1
potemkin78
за 5 лямов? 
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+1
turist86
Та кому Пушич потрібен? 
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+1
Lulinnha
Конспекты Слота дорого стоят и это видно в Ливерпуле. 
Но тут не та ситуация.... Далеко не та...
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0
Xvalenok03
Из 14 коментов, на данный момент, 11 от динамовских. Три от непонятных.
Очень шахта популярна.
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-8
Показать Скрыть 5 ответов
Пoлковник
Кинут 🍗кост очку Пушичу☝️☝️☝️
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-12
apepa
пушич остаецца. 5 миллионов это тоже деньги для ахметова..
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-12
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