Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Сумма компенсации составляет 5 миллионов евро
Донецкий клуб «Шахтер» рассматривает уход главного тренера боснийца Марино Пушича.
У Марино на данный момент действующий контракт до 30 июня 2026 года. По информации источника, «горняки» установили ценник для других клубов, если те захотят переманить тренера. Сумма компенсации составляет пять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Эюпспора» Арда Туран прокомментировал информацию, которая в последние дни активно циркулирует в турецких, украинских и европейских СМИ о том, что в новом сезоне он возглавит донецкий «Шахтер».
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А зачем переделывать новость и писать такой бред, был звонок от Рината Леонидовича?
Но тут не та ситуация.... Далеко не та...
Очень шахта популярна.