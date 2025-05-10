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  4. Туран прокомментировал слухи о назначении тренером Шахтера
Турция
10 мая 2025, 20:08 |
2414
4

Туран прокомментировал слухи о назначении тренером Шахтера

Специалиста сватают в преемники Марино Пушичу

10 мая 2025, 20:08 |
2414
4
Туран прокомментировал слухи о назначении тренером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Эюпспора» Арда Туран прокомментировал информацию, которая в последние дни активно циркулирует в турецких, украинских и европейских СМИ о том, что в новом сезоне он возглавит донецкий «Шахтер».

«Я вижу и слышу это из прессы, как и вы. Сейчас я возглавляю «Эюпспор», мы пытаемся подготовить планы «Эюпспора» на следующий сезон наилучшим образом. Мы движемся вперед с будущим планом в финансовой структуре, которую определяет наш президент Мурат Озкая и Фатих Кулаксиз. Когда сезон закончится, мы сядем и обо всем поговорим. У нас очень хорошая и семейная структура. Мы выполняем свои обещания друг другу. Я очень счастлив в «Эюпспоре». Посмотрим, что будет, когда сезон закончится», – заявил 38-летний Туран.

Сегодня в турецких изданиях уже появилась информация о том, что боссы «Эюпспора» подыскали специалиста, который с нового сезона заменит Турана, так как тот, как ожидается, уедет работать в Украину.

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Арда Туран Эюпспор Шахтер Донецк назначение тренера новый тренер Шахтера
Алексей Сливченко Источник: Aksam
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