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  4. Эюпспор уже нашел замену Арде Турану, который может возглавить Шахтер
Турция
10 мая 2025, 16:30 |
255
0

Эюпспор уже нашел замену Арде Турану, который может возглавить Шахтер

Вероятность прихода турецкого наставника в Украину возрастает

10 мая 2025, 16:30 |
255
0
Эюпспор уже нашел замену Арде Турану, который может возглавить Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельчук Инан

Руководство «Эюпспора» уже определилось с кандидатурой преемника Арды Турана на посту главного тренера первой команды.

В новом сезоне команду должен будет возглавить 40-летний Сельчук Инан, который буквально сегодня расторг контракт с «Газиантепом», где работал с марта 2024-го.

Стоит отмечать, что Арду Турана в последнее время турецкие и европейские СМИ активно сватают на пост главного тренера «Шахтера», где турок с нового сезона должен будет заменить провалившегося боснийца Марино Пушича.

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Эюпспор Арда Туран назначение тренера Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Sporx
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