Эюпспор уже нашел замену Арде Турану, который может возглавить Шахтер

Руководство «Эюпспора» уже определилось с кандидатурой преемника Арды Турана на посту главного тренера первой команды.

В новом сезоне команду должен будет возглавить 40-летний Сельчук Инан, который буквально сегодня расторг контракт с «Газиантепом», где работал с марта 2024-го.

Стоит отмечать, что Арду Турана в последнее время турецкие и европейские СМИ активно сватают на пост главного тренера «Шахтера», где турок с нового сезона должен будет заменить провалившегося боснийца Марино Пушича.