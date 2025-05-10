Эюпспор уже нашел замену Арде Турану, который может возглавить Шахтер
Вероятность прихода турецкого наставника в Украину возрастает
Руководство «Эюпспора» уже определилось с кандидатурой преемника Арды Турана на посту главного тренера первой команды.
В новом сезоне команду должен будет возглавить 40-летний Сельчук Инан, который буквально сегодня расторг контракт с «Газиантепом», где работал с марта 2024-го.
Стоит отмечать, что Арду Турана в последнее время турецкие и европейские СМИ активно сватают на пост главного тренера «Шахтера», где турок с нового сезона должен будет заменить провалившегося боснийца Марино Пушича.
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