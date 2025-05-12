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WTA
12 мая 2025, 15:28 | Обновлено 12 мая 2025, 15:36
685
0

Марта Костюк рассказала о кортах в Риме и противостоянии с Ариной Соболенко

Вторая ракетка Украины дала интервью

12 мая 2025, 15:28 | Обновлено 12 мая 2025, 15:36
685
0
Марта Костюк рассказала о кортах в Риме и противостоянии с Ариной Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о римских кортах и противостоянии с Ариной Соболенко.

Поздравляем с выходом в четвертый круг. Вы уверенно прошли три раунда в Риме – ни одной сопернице не отдали больше четырех геймов за сет. Какие у Вас впечатления от первых трех матчей? Довольны своей игрой?

– Да, старт турнира получился очень убедительным. Я чувствовала себя уверенно на корте, хорошо читала игру соперниц и смогла реализовать все, что планировали с командой. Впереди еще много работы - настроена идти шаг за шагом.

– Многие игроки жалуются на состояние кортов в Риме. Поделитесь своими впечатлениями. Действительно ли в этом сезоне с покрытием все не так хорошо?

– Если честно, с Римом у меня никогда не было особо теплых воспоминаний (смеется). Но если без шуток, то состояние кортов и вправду оставляет желать лучшего. Хотя, если быть откровенной, ситуация почти не меняется из года в год.

Я играю здесь с 2021-го и не припомню ни одного случая, когда покрытие было бы ровным и стабильным. Возможно, раньше что-то и было иначе, но по моему опыту – это уже стала реальность этого турнира.

– В четвертом круге вас ждет матч с Ариной Соболенко. Ваша предыдущая встреча в Мадриде стала одной из лучших на турнире. Спустя неделю, как бы вы оценили свое выступление в том поединке? И был ли в итоге какой-то комментарий от WTA по поводу неоднозначной ситуации на тай-брейке второго сета?

– Я очень хорошо оцениваю тот матч. Я действительно сделала все, что могла. Пожалуй, это была моя первая такая встреча против теннисистки из топ-2, в которой я вышла на корт максимально собранной и отдала все силы без остатка. Немного не повезло - но это теннис, еще повезет. Самое главное, что я осталась довольна собой: и своим настроем, и тем, как боролась - несмотря ни на счет, ни на обстановку, ни на погодные условия. Это был очень сильный матч в моем исполнении. А в таких поединках всегда кто-то выигрывает... в этот раз – не я.

Что касается ситуации на тай-брейке... Мы действительно планировали обратиться в WTA – Сандра (Заневская) хотела задать несколько вопросов. Возможно, на Ролан Гаррос таки вернемся к этому. Хотя, разумеется, уже ничего не изменится.

Подобные эпизоды очень ситуативны. Какими бы ни были правила, решение судьи на вышке практически невозможно обжаловать – все происходит за доли секунды. И ситуация там действительно была странная. Если бы Соболенко остановила розыгрыш еще до первой подачи – у меня не возникло бы никаких вопросов. Но розыгрыш уже начался, и она не имела права его прерывать.

Самое абсурдное – что она потом открыто сказала в интервью: да, я сделала это специально, чтобы не подать двойную ошибку. У меня действительно очень много вопросов – и ни одного ответа. Но так бывает. Ей теперь с этим решением жить (смеется).

Элина Свитолина в интервью нам сказала, что корты в Риме очень медленные и с большим количеством грунта. В матче против Соболенко это для вас скорее плюс или минус?

– Думаю, что скорее плюс. Арине придется больше двигаться, потому что на таких кортах розыгрыши длиннее - это не Мадрид, где все происходит быстро. Здесь у меня будет больше времени, чтобы достать мячи. У неё очень тяжёлая, плотная подача и глубокие удары, и в Мадриде, с его высотой и скоростью покрытия, это было особенно ощутимо – действительно трудно было что-то противопоставить.

Поэтому мне кажется, что здешние условия больше подходят для моей игры. Но при этом Арина - не просто соперница, она первая ракетка мира. С ней всегда трудно, независимо от покрытия или локации. Посмотрим, как все сложится.

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Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Марта Костюк Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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