Не повезло? Полузащитник Кривбасса нашел причины фиаско в матче с Колосом

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Юрий Вакулко проанализировал домашний матч против «Колоса» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги. Клуб из Кривого Рога на стадионе «Горняк» проиграл сопернику – 0:1.

– Юрий, что сегодня не получилось?

– В целом хорошо играли. Немножко не повезло сегодня. «Колос» неплохо действовал в защите, на контратаках. В одном из таких моментов поймал нас, воспользовался ошибкой и забил гол. Последние игры мы плюс-минус нашли свою игру. Потому что если взять последние пять туров, мы забили семь голов, пропустили только один. Необходимо было набирать очки и в этот раз.

– Что случилось, когда пропускали гол?

– Это футбол, такое бывает: один стандарт – команда забивает. Конечно, надо смотреть на свою игру, реализовывать свои моменты. У нас так, к сожалению, бывает иногда: то мы забиваем много, то совсем не забиваем, как сегодня.

– Над чем надо работать в дальнейшем, чтобы улучшить определенные компоненты игры?

– Будем разбирать игру с тренерами. Во-первых, надо работать над реализацией, а так в целом по игре, я считаю, что мы выглядели хорошо. Не хватило только забитых голов.