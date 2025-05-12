Кривбасс U-19 простился с главным тренером. Он проработал полтора года
Алексей Прилепов покинул свой пост
Криворожский «Кривбасс» U-19 официально прекратил сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Прилеповым.
Специалист проработал в команде полтора года, информация о причинах увольнения – отсутствует.
По состоянию на сейчас, молодежным коллективом будет руководить Юрий Штурко.
Клубная пресс-служба «Кривбасса» поблагодарила специалиста и пожелала успеха в дальнейших делах.
«Большая красно-белая семья «Кривбасс» благодарит Алексея Викторовича за сотрудничество», – написала пресс-служба «Кривбасса».
Сейчас «Кривбасс» U-19 занимает 11-е место в чемпионате Украины U-19 (28 очков).
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